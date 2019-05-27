Южно-Сахалинцы стали первыми на спартакиаде среди администраций области

В состязаниях поучаствовало 7 команд из Южно-Сахалинска, Долинска, Холмска, Анивы, Томари, Поронайска и Невельска.

- Мы рады приветствовать вас на территории Невельского района и благодарны за то доверие, которое нам оказало областное Министерство спорта - провести на базе нашего района столь значимое и важное мероприятие. Пусть в упорной борьбе победит сильнейший, - обратился к присутствующим вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов.

Выполняли нормативы около 30 человек. Они прошли четыре испытания на гибкость, силу и скорость.

По итогам соревнований лучшей стала команда областного центра, серебро завоевали представители Анивы, а бронзу - участники из Поронайска. Победители получили Кубок Губернатора, а призеры - медали и грамоты. Отдельно отметили Виктора Фролова и Светлану Ушатову, которым вручили почетные грамоты «За волю к победе».