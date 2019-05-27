Сборная Шотландии – победитель международного турнира по керлингу - Советский спорт
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27 мая 2019 10:16Красноярский край

Сборная Шотландии – победитель международного турнира по керлингу

В Дудинке в ледовой арене «Таймыр» завершился международный турнир по керлингу среди женских команд – «Arctic Curling Cup-2019».

За награды и призовой фонд турнира боролись 10 команд из России, Канады, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии и Кореи.

Организаторы турнира – Федерация керлинга России и ассоциация «Новая лига» при поддержке компании «Норникель».

«Уже не первый год Дудинка встречает лучших керлингистов мира. Это большой праздник. Приятно, что у нас есть договоренности о сотрудничестве как с Федерацией керлинга России, так и с Всемирной федерацией керлинга. Напомню, что в феврале 2020 года в Красноярске пройдет первенство мира по керлингу среди юниоров», – сказал после церемонии открытия соревнований министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

В финале золото разыграли сборная Шотландии во главе со скипом, бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи Ив Мёрхэд и российская команда Алины Ковалевой. Шотландки лидировали в течение всей встречи и одолели российских керлингисток со счетом 5:4. Победу девушки посвятили одному из игроков команды Вики Чалмерс, которая завершает в этом сезоне свою спортивную карьеру. За первое место шотландки получили 16 000 долларов из общего призового фонда в 50 000 долларов.

Бронзовыми призерами стали представительницы Канады, которые также со счетом 5:4 справились с еще одной российской командой, которую возглавляла скип Анна Сидорова.

Отметим, что в рамках церемонии закрытия турнира прошло награждение победителей и призеров детских соревнований «Junior Arctic Curling Cup-2019», которые проходят второй год подряд среди местных юных игроков. Первое место завоевала команда «Young blood», в составе которой играли Эльдияр Оморов, Тимофей Дьяков, Дмитрий Баглюк и Данил Юник. Второе и третье места разделили между собой сборные «Hivol» и «Adrenaline» соответственно. Заслуженные награды ребятам вручили призеры чемпионатов мира по керлингу Екатерина Галкина, Анна Сидорова и Алина Ковалева.

Официальный сайт соревнований – arcticcurling.com.

Для справки:

III международный турнир по керлингу среди женских команд включен в престижную мировую серию «World Curling Tour» и стал завершающим этапом сезона 2018/2019. Арктический кубок по керлингу прошел в Дудинке четвертый год подряд и третий раз в международном формате. В 2016 году на турнире выступали сильнейшие российские мужские команды. В 2017 году за победу боролись восемь женских команд, тогда победителем стала российская команда Анны Сидоровой, обыгравшая в финале со счетом 5:3 канадскую команду Дженнифер Джонс. В 2018 году соревновались смешанные пары. Первое место заняли канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин, которые в решающем матче победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса.

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