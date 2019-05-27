Новосибирские мастера кендо выиграли медали в Сербии

В составе сборной России честь Новосибирской области на этих соревнованиях защищали Марина Пономарёва (чемпионат континента) и Роман Кусургашев (первенство до 18 лет). В первый день турнира, Роман вместе с сахалинцем Леоном Клюевым и Алексеем Савлуковым из Ивановской области выиграли серебряные медали в командном турнире. В субботу 25 мая Кусургашев смог отличиться в индивидуальном зачёте, дойдя до полуфинала и завоевав бронзовую медаль. Кстати, в полуфинале Роман уступил своему партнёру по сборной страны Клюеву, который и стал победителем первенства Европы.

Удачно выступила и Марина Пономарёва, которая в индивидуальном турнире смогла дойти финала и стала вице-чемпионкой Старого Света. Это был второй чемпионат Европы в карьере Марины – на первом она остановилась на стадии 1/8 финала. Кроме серебряной медали, Пономарёва была удостоена специальной награды «За боевой дух».

Фотографии предоставлены Андреем Кусургашевым.