Новосибирские мастера кендо выиграли медали в Сербии - Советский спорт
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27 мая 2019 10:18Новосибирская область

Новосибирские мастера кендо выиграли медали в Сербии

В столице Сербии Белграде с 24 по 26 мая прошли чемпионат и первенство Европы по кендо.

В составе сборной России честь Новосибирской области на этих соревнованиях защищали Марина Пономарёва (чемпионат континента) и Роман Кусургашев (первенство до 18 лет). В первый день турнира, Роман вместе с сахалинцем Леоном Клюевым и Алексеем Савлуковым из Ивановской области выиграли серебряные медали в командном турнире. В субботу 25 мая Кусургашев смог отличиться в индивидуальном зачёте, дойдя до полуфинала и завоевав бронзовую медаль. Кстати, в полуфинале Роман уступил своему партнёру по сборной страны Клюеву, который и стал победителем первенства Европы.

Удачно выступила и Марина Пономарёва, которая в индивидуальном турнире смогла дойти финала и стала вице-чемпионкой Старого Света. Это был второй чемпионат Европы в карьере Марины – на первом она остановилась на стадии 1/8 финала. Кроме серебряной медали, Пономарёва была удостоена специальной награды «За боевой дух».

Фотографии предоставлены Андреем Кусургашевым.

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