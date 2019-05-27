На Сахалине открыли сезон маунтинбайка

В рамках данного мероприятия уже традиционно проводился ВМХ-контест для участников помладше, также гостям и зрителям мероприятия посчастливилось наблюдать показательное выступление спортсмена в дисциплине «вело-триал».

Спортсмены приходили на среднюю площадку комплекса задолго до начала, чтобы проверить и подготовить свою экипировку и транспортное средство для испытаний, ведь техническое состояние двухколесного друга проверяли опытные специалисты. «Самым серьезным заездом является массовый скоростной спуск с горы. Безопасность участников напрямую зависит от состояния велосипедов. Мы, как организаторы, уделяем этому большое внимание, наряду с обеспечением безопасности зрителей. Пока у нас претензий к участникам нет», - отмечают организаторы.

Приветственное слово также говорил специальный гость, опытный вело-спортсмен и участник соревнований в дисциплине Uphill– генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. Он отметил, что очень рад принять участие в таком событии, и пожелал удачи всем спортсменам.

Первыми на старт вышли спортсмены, которые заявились в дисциплине Uphill. Участники проехали на велосипеде улицу «Горный воздух». Здесь места распределились так. На первом месте у девушек была Олеся Заболотская - она преодолела подъем за 10:41. Второе место заняла Наталья Львова. Ее время 11:40. Третье место у Светланы Осташевой. Она прошла дистанцию за 14:09. У ветеранов первым был Дмитрий Юзеев. Его время 10:05. Второе место у Сергея Тюрина. Его время 10:49. Павел Речкин прошел трассу за 11:04 и был третьим. У мастеров первое место у Дениса Кабанена. Его время 7:19. Илья Бобров прошел трассу за 7:34 и стал вторым. Третьим стал иностранец - Chris Dufton из Новой Зеландии. Он прошел дистанцию за 8:16 и стал третьим.

В экстремальном заезде «ВелоЛавина» первое место занял Данила Гуляк, чем в очередной раз показал, что является достаточно одаренным спортсменом в «скоростном спуске». Он сумел спуститься за 3 минуты 15 секунд. Второе место у Тараса Сокур. Его время 3:23. Алексей Ажгалиев спустился за 3:36, и занял третье место из 20 претендентов.

«Я считаю, что у нас все получилось. Был насыщенный день. Ко мне подходили участники и приятно отзывались о мероприятии. Конечно, нам есть над чем работать, и уровень подобный мероприятий будет только расти. В этом году их состоится еще минимум три: downhill в индивидуальном зачете в июле, вело-эндуро в сентябре и закрытие сезона в октябре. Также рад был сообщить, что в этом сезоне мы дадим возможность всем желающим заняться маунтинбайком - следите за информацией на наших официальных страницах в соцсетях. Спасибо участникам, зрителям, партнерам и спонсорам», - сказал главный организатор, председатель региональной общественной организации «Сахалинский Клуб Экстремального Велоспорта» Игорь Балла.

В этом году участниками «Открытия сезона МТБ-2019» стали почти 60 человек. Организаторы отмечают, что количество спортсменов увеличивается ввиду роста популярности видов спорта в группе дисциплин «маунтинбайк» на Сахалине.