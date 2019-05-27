Мотосезон открыли на Сахалине

По традиции праздник стартовал с торжественного заезда, в котором приняли участие около 100 мотоциклистов из Южно-Сахалинска, Поронайска и Корсакова. Байкеры стройными рядами проехали по дорогам и финишировали на площади у Исторического парка «Россия – моя история», где состоялась официальная часть. Все желающие могли послушать песни сахалинских рок-групп, а также поучаствовать в конкурсах.

- Поздравляю мотосообщество с открытием сезона. Количество мотоциклов на улицах городов Сахалинской области стремительно растёт и наша общая задача – обеспечить безопасность на дорогах, быть предельно внимательными. Как водителям четырехколесного транспорта, так и любителям мототехники,- обратился к присутствующим и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Открытие состоялось под названием «Добрый мотосезон» и неспроста. Во время концертной программы мотоциклисты устроили сразу две благотворительные акции: сбор средств на лечение и реабилитацию онкобольной сахалинки Вероники Красиной, а также на благоустройство «Аллеи памяти погибшего мотоциклиста».

- Мы хотим привлечь внимание людей, автомобилистов, чтобы они знали, что мы есть, и вспомнили о безопасности на дороге. Всем нужно быть внимательными и взаимовежливыми, - отметил президент клуба Red & White Army MC Sakhalin Роман Шальнов.

Мотоциклисты устроили выставку двухколесного транспорта. Сахалинцы с удовольствием фотографировались байками. Мероприятие прошло при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области.