Сахалинские кикбоксеры успешно выступили на дальневосточных соревнованиях

Он собрал больше ста спортсменов из шести дальневосточных регионов страны. Островной регион на состязаниях представили 5 боксеров.
На ринге встретились как молодые спортсмены, так и титулованные победители первенств Европы и мира. Сахалинцы не испугались конкуренции и показали отличный результат.
Александр Мезенцев стал лучшим среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. В это же возрастной категории первое место заняла Виктория Матинян.
Сахалинец Эдуард Боговин выступал среди мужчин и завоевал серебро. С таким же результатом выступила Нателла Чхрикян.
- У наших ребят были очень сильные конкуренты. Эдуард проиграл в финале победителю первенства Мира 2018 Имарову Рашиду, а Нателла проиграла в финале победительнице первенства Мира 2018 Помазкиной Евгении. Они боролись достойно, - отметил президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин.
Всех победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.
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