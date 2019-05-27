КНТ «Казань» стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата ФНТ России - Советский спорт
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27 мая 2019 12:00Татарстан

КНТ «Казань» стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата ФНТ России

Плей-офф турнира прошел с 21 по 26 мая в Санкт-Петербурге.

Клуб настольного тенниса «Казань», в составе которого выступают Антонина Савельева, Анна Бикбаева, Сунь Чэнь, Дарья Шадрина, по итогам спортивного сезона 2018/2019 годов стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России.

Отметим, что впервые в истории проведения Командного чемпионата в России КНТ «Казань» второй спортивный сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР. Команду тренирует Дмитрий Криушкин.

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