КНТ «Казань» стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата ФНТ России

Клуб настольного тенниса «Казань», в составе которого выступают Антонина Савельева, Анна Бикбаева, Сунь Чэнь, Дарья Шадрина, по итогам спортивного сезона 2018/2019 годов стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России.
Отметим, что впервые в истории проведения Командного чемпионата в России КНТ «Казань» второй спортивный сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР. Команду тренирует Дмитрий Криушкин.
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