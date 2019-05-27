Ватерполисты «Синтеза» в Казани сыграют решающий матч за «бронзу» чемпионата России

Счет в противостоянии сравнялся – 2:2. Согласно регламенту чемпионата России серия за 3 место длится до трех побед одной из команд. Решающий матч состоится 29 мая в Казани.
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