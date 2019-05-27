В Альметьевске завершился хоккейный сезон

Первым ребят и их родителей поприветствовал президент АХК «Нефтяник», заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Ринат Шафигуллин. Он отметил успешное выступление хоккейной школы, поздравил всех присутствующих с окончанием сезона. А затем наступил трогательный момент - Ринат Ильдусович вручил ключи от служебных квартир молодым тренерам ДЮСШ Антону Кавере, Александру Логинову, Марату Нурмееву и тренеру отделения фигурного катания Юлии Рахматуллиной.
Также в церемонии приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Бакалдин, председатель юниорского комитета Межрегионального центра Поволжье Федерации хоккея России Владимир Пашкин, советник генерального директора ПАО «Татнефть» по спорту, доктор медицинских наук Елена Яшина, исполнительный директор ХК «Нефтяник» Мансур Усманов, директор ДЮСШ Владислав Бабанов и другие.
Затем почетные гости вручили заслуженные медали командам, ставшим призерами в Первенстве России. В этом году было как никогда много. Сразу три дружины завоевали золотые медали («Нефтяник-ЮХЛ», «Нефтяник-2002», «Нефтяник-2007»). Еще четыре возраста заняли второе место («Нефтяник-2003», «Нефтяник-2004», «Нефтяник-2005»). Благодаря таким результатам альметьевская ДЮСШ были признана Федерацией хоккея России лучшей в Приволжском федеральном округе.
Особенно стоит отметить, что все выступавшие отметили поистине исторический факт – завершение строительства суперсовременного Центра хоккейной подготовки «Нефтяник», построенного по инициативе и на средства компании «Татнефть». Это позволило создать в Альметьевске условия, одни из лучших в стране, для подготовки юных хоккеистов. С его появлением перед ДЮСШ открываются новые горизонты и возможности.
Праздник завершился по традиции посвящением в юные хоккеисты – на этот раз ребят 2008 года рождения. Все они произнесли клятву на верность родному клубу. Всем им были вручены соответствующие сертификаты.
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