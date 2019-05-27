Турнир претенденток стартует в Казани 30 мая

В соревновании с призовым фондом 200 тысяч евро примут участие восемь выдающихся гроссмейстеров современности: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506).

Предстартовая пресс-конференция с участием организаторов и участниц пройдет 30 мая в АО «ТАТМЕДИА» (ул. Декабристов, 2). Начало – в 15:00.

Церемония открытия состоится в отеле Kazan Palace (ул. Калинина, 5/24). Сбор гостей - с 16:30. Вход для гостей – строго по приглашениям. Пресса проходит по аккредитации.

Турнир пройдет по круговой системе в два круга (каждая участница сыграет с каждой соперницей по две партии – одну белыми фигурами и одну черными).

Согласно жеребьевке, которая прошла в Москве 30 апреля с участием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и сильнейшей шахматистки в истории, почетного вице-президента ФИДЕ Юдит Полгар (Венгрия), участницы получили следующие стартовые номера:

1. В. Гунина (Россия)

2. А. Костенюк (Россия)

3. А. Горячкина (Россия)

4. Е. Лагно (Россия)

5. Н. Дзагнидзе (Грузия)

6. М. Музычук (Украина)

7. А. Музычук (Украина)

8. Тань Чжунъи (Китай).

Таким образом, в первом туре, который состоится 31 мая, будут сыграны следующие партии:

В. Гунина – Е. Лагно, А. Костенюк – А. Горячкина, Н. Дзагнидзе – Тань Чжунъи, М. Музычук – А. Музычук.

Место проведения турнира претенденток – отель «Ногай» (Казань, ул. Профсоюзная, 16 Б).

Расписание: игровые дни: 31 мая – 2 июня, 4-6, 8-10, 12-14 и 16-17 июня. Тай-брейки (в случае необходимости) и церемония закрытия пройдут 18 июня. Начало туров – в 15:00 по местному времени.

Для любителей шахмат будет открыт шатер на улице Баумана рядом с метом проведения соревнования. В игровые дни в шатре будет комментировать партии на русском языке международный гроссмейстер Сергей Шипов. В выходные дни турнира претенденток шатер станет центром проведения дополнительной программы, в которую войдут блицтурниры, мастер-классы, творческие встречи и сеансы одновременной игры с известными гроссмейстерами.

В англоязычной трансляции за ходом борьбы на турнире претенденток будут следить международные гроссмейстеры Евгений Мирошниченко и Элизабет Петц.

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай). Призовой фонд этого матча составит 500000 евро, что в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке за корону.

Республика Татарстан по праву считается одним из самых спортивных регионов страны, а Казань носит звание спортивной столицы России. Обладая мощнейшей спортивной инфраструктурой, Татарстан ежегодно принимает более 800 соревнований различного уровня, в том числе десятки всероссийских и международных турниров по различным видам спорта.

Шахматная история Республики Татарстан насчитывает 135 лет, а центром этого вида спорта в Казани является республиканская спортивная школа олимпийского резерва. Она носит имя великого татарстанского спортсмена Рашида Гибятовича Нежметдинова – единственного в мире, являвшегося одновременно международным мастером по шахматам и мастером спорта СССР по шашкам.

События мирового и всероссийского масштаба по шахматам Казань тоже уже принимала – в 1999 году здесь состоялся поединок Алисы Галлямовой и Се Цзюнь, в 2011 году в столице Татарстана прошли матчи претендентов, спустя год в Казани провели один из этапов женского Гран-при ФИДЕ, а в 2014 – Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин.

Организаторы турнира претенденток – ФИДЕ, Российская шахматная федерация, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан и мэрия Казани.

Турнир проходит при поддержке ПАО «ФосАгро» и ОАО «РЖД».