На автодроме «Высокая Гора» прошли Всероссийские соревнования по ралли-кроссу - Советский спорт
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27 мая 2019 14:24Татарстан

На автодроме «Высокая Гора» прошли Всероссийские соревнования по ралли-кроссу

С 25 по 26 мая на автодроме «Высокая Гора» прошли Всероссийские соревнования по ралли-кроссу. Призовые места разыграли в следующих классах.

1 этап чемпионата России по ралли-кроссу «Супер1600»;

1 этап чемпионата России по ралли-кроссу «Национальный»;

1 этап Кубка России по ралли-кроссу «Суперавто»;

1 этап Кубка России по ралли-кроссу «Д2Н»;

1 этап первенства России по ралли-кроссу «Д2-Юниор».

В соревнованиях приняли участие более 60 гонщиков из Екатеринбурга, Воронежа, Республики Казахстан, Нижнего Новгорода, Самары, Белгорода, Калуги, Казани, Сызрани, Москвы, Московской области, Рязани, Смоленска, Тольятти, Воронежа, Камышлова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Омска, Старого Оскола, Твери, Нижнекамска, Салавата, Тюмени и Набережных Челнов.

Результаты:

«Супер-1600»

1 место – Усов Игорь (Омск);

2 место – Ушмаев Евгений (Казань);

3 место – Дыко Вячеслав (Смоленск).

«Национальный»

1 место – Санин Егор (Самара);

2 место – Симонов Михаил (Ульяновск);

3 место – Тягунов Михаил (Москва).

«Суперавто»

1 место – Минниханов Рустам (Казань);

2 место – Миннахметов Джаудат (Казань);

3 место – Плотников Игорь (Новосибирск).

«Д2Н»

1 место – Гайнуллин Альберт (Октябрьский);

2 место – Путятин Михаил (Тюмень);

3 место – Жаворонков Александр (Нижнекамск).

«Д2-Юниор»

1 место – Фатхутдинов Рустам (Казань);

2 место – Файзрахманов Амирхан (Йошкар-Ола);

3 место – Ануфриев Степан (Москва).

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