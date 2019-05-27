На автодроме «Высокая Гора» прошли Всероссийские соревнования по ралли-кроссу

1 этап чемпионата России по ралли-кроссу «Супер1600»;
1 этап чемпионата России по ралли-кроссу «Национальный»;
1 этап Кубка России по ралли-кроссу «Суперавто»;
1 этап Кубка России по ралли-кроссу «Д2Н»;
1 этап первенства России по ралли-кроссу «Д2-Юниор».
В соревнованиях приняли участие более 60 гонщиков из Екатеринбурга, Воронежа, Республики Казахстан, Нижнего Новгорода, Самары, Белгорода, Калуги, Казани, Сызрани, Москвы, Московской области, Рязани, Смоленска, Тольятти, Воронежа, Камышлова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Омска, Старого Оскола, Твери, Нижнекамска, Салавата, Тюмени и Набережных Челнов.
Результаты:
«Супер-1600»
1 место – Усов Игорь (Омск);
2 место – Ушмаев Евгений (Казань);
3 место – Дыко Вячеслав (Смоленск).
«Национальный»
1 место – Санин Егор (Самара);
2 место – Симонов Михаил (Ульяновск);
3 место – Тягунов Михаил (Москва).
«Суперавто»
1 место – Минниханов Рустам (Казань);
2 место – Миннахметов Джаудат (Казань);
3 место – Плотников Игорь (Новосибирск).
«Д2Н»
1 место – Гайнуллин Альберт (Октябрьский);
2 место – Путятин Михаил (Тюмень);
3 место – Жаворонков Александр (Нижнекамск).
«Д2-Юниор»
1 место – Фатхутдинов Рустам (Казань);
2 место – Файзрахманов Амирхан (Йошкар-Ола);
3 место – Ануфриев Степан (Москва).