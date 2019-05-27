Хоккеисты «Динамо-Казань» встретятся с воспитанниками школы-интерната №11 - Советский спорт
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27 мая 2019 14:25Татарстан

Хоккеисты «Динамо-Казань» встретятся с воспитанниками школы-интерната №11

В канун Дня защиты детей клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» проведет праздник для своих юных болельщиков – воспитанников казанской школы-интерната №11, в которой обучаются и живут дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей.

Воспитанники интерната в течение хоккейного сезона поддерживают команду «Динамо-Казань» на трибунах стадиона «Ракета», а сейчас сами станут главными героями праздничного мероприятия с участием ведущих хоккеистов и тренеров команды.

Мероприятие состоится 28 мая в 11:00 на стадионе «Ракета» (пос. Дербышки, ул. Стадионная,1а).

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