В Казани состоялся IX открытый Республиканский турнир - Советский спорт
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27 мая 2019 14:26Татарстан

В Казани состоялся IX открытый Республиканский турнир

25-26 мая в Казани состоялся IX открытый Республиканский турнир по го на Кубок «Спартак-Татарстан». Соревнования проходили в РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова.

В турнире приняли участие игроки из Казани, Самары, Саратова, Твери, Можги, Жуковского, Нижнего Новгорода.

Обладателем Кубка стал Немлий Игорь – ранг 5d, Казань. Второе место у Кулькова Андрея – ранг 6d, Казань. Третье место досталось Альмухаметову Ильдару – ранг 2d, Казань.

Обладателем Кубка «Спартака» в возрасте до 16 лет стал Гимадиев Артур – ранг 1k, Казань. Второе место у Порываева Федора – ранг 7k, Казань. Третье место досталось Абзалилову Кириллу – ранг 13k, Казань.

Первое место среди женщин в турнире заняла Сахабутдинова Ляйсан – ранг 10k, Казань. Второе место у Хабибуллиной Дианы – ранг 12k. Казань. Третье место досталось Антоновой Елизавете – ранг 10k, Казань.

В торжественной обстановке победители и призеры турнира были награждены Кубками, медалями, дипломами, вымпелами и ценными подарками.

Также ценными призами были отмечены участники по различным номинациям:

- Самый старший участник – Савукинас Альгимантас – ранг 1d, Казань;

- Самый юный участник – Кириллин Марк – ранг 19k, Казань;

- Лучший иногородний игрок – Грунин Николай – ранг 3k, Нижний Новгород;

- За активное участие – Сурков Дмитрий – ранг 3k, Саратов.

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