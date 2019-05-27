В Казани состоялся IX открытый Республиканский турнир

В турнире приняли участие игроки из Казани, Самары, Саратова, Твери, Можги, Жуковского, Нижнего Новгорода.
Обладателем Кубка стал Немлий Игорь – ранг 5d, Казань. Второе место у Кулькова Андрея – ранг 6d, Казань. Третье место досталось Альмухаметову Ильдару – ранг 2d, Казань.
Обладателем Кубка «Спартака» в возрасте до 16 лет стал Гимадиев Артур – ранг 1k, Казань. Второе место у Порываева Федора – ранг 7k, Казань. Третье место досталось Абзалилову Кириллу – ранг 13k, Казань.
Первое место среди женщин в турнире заняла Сахабутдинова Ляйсан – ранг 10k, Казань. Второе место у Хабибуллиной Дианы – ранг 12k. Казань. Третье место досталось Антоновой Елизавете – ранг 10k, Казань.
В торжественной обстановке победители и призеры турнира были награждены Кубками, медалями, дипломами, вымпелами и ценными подарками.
Также ценными призами были отмечены участники по различным номинациям:
- Самый старший участник – Савукинас Альгимантас – ранг 1d, Казань;
- Самый юный участник – Кириллин Марк – ранг 19k, Казань;
- Лучший иногородний игрок – Грунин Николай – ранг 3k, Нижний Новгород;
- За активное участие – Сурков Дмитрий – ранг 3k, Саратов.