В Сыктывкаре завершился Кубок Республики Коми по бадминтону - Советский спорт
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27 мая 2019 14:27Республика Коми

В Сыктывкаре завершился Кубок Республики Коми по бадминтону

В Сыктывкаре состоялся финал Кубка Республики Коми по бадминтону.

В соревнованиях, проходивших на базе спортивной школы по футболу, приняли участие представители Сыктывкара, Микуня, Ухты, Объячево, Усть-Вымского, Корткеросского, Печорского, Сыктывдинского районов. Также в столицу Коми приехали спортсмены из Великого Устюга.

Среди мужчин в группе В победу одержал сыктывкарец Владимир Торлопов, второе место за Евгением Торлоповым, третьим стал Алексей Бородихин. В группе С «золото» у Ильи Белова из Микуня, «серебро» у Евгения Куклиса, бронзовым призером стал Илья Старцев из Корткероса.

У девушек в группе В призовую тройку составили Варвара Манюк, Александра Халамова и Софья Манюк соответственно. В группе С сильнейшими оказались сыктывкарки: на первом месте Анастасия Воевода, на втором Елизавета Теплякова Карина Королева взяла «бронзу».

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