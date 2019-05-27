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27 мая 2019 14:30Новосибирская область

Массовость, общение, позитив – главные герои фестиваля!

Традиционный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Новосибирской области состоялся 24 мая на стадионе «Электрон».

На старт в этот день вышли 214 человек, объединенные в 23 команды. Испытания проходили они согласно официально установленным нормативам ГТО в пяти возрастных группах: 18–29 лет (VI ступень), 30–39 лет (VII ступень), 40–49 лет (VIII ступень), 50–59 лет (IX ступень), 60–69 лет (X ступень). В программе фестиваля: бег на 60 метров, на 2000 или 3000 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири (16 килограммов), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Праздник начался парадом делегаций. На стадионе их приветствовали председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, председатель Новосибирской территориальной общественной организации профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Юрий Кабанов, заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп, олимпийские чемпионы Ирина Минх (баскетбол) и Евгений Подгорный (спортивная гимнастика).

– Рад приветствовать участников, организаторов и гостей фестиваля, – обратился к собравшимся Олег Савонин. – Пять лет назад был подписан Указ президента «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». С тех пор подобные фестивали набирают обороты популярности, жители разных регионов все активнее примыкают к движению ГТО. Тысячи жителей нашей области уже стали обладателями тех или иных знаков отличия. Получить такой знак сегодня становится престижным – это свидетельствует об активной жизненной позиции человека, о его высокой трудоспособности, хорошем здоровье. Хочу поблагодарить областную федерацию профсоюзов за проделанную работу в возрождении данного комплекса. Уверен, что фестиваль пройдет успешно, позволит еще больше популяризировать комплекс ГТО.

Среди задач фестиваля – укрепление здоровья трудящихся, пропаганда здорового образа жизни, укрепление и развитие спортивных традиций в трудовых коллективах. Как подчеркнули организаторы, участие профсоюзов в развитии физкультуры и спорта, в сохранении здоровья населения имеет глубокие корни: уже в 30-е годы минувшего столетия в СССР стали проходить первые спартакиады профсоюзных организаций.

С инициативой привлечь их к движению ГТО в нашей области выступила Новосибирская территориальная общественная организация профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ.

– Мы понимали, что сегодня на большинстве предприятий нет спортивных клубов, – рассказывает ее председатель Юрий Кабанов, – нет коллективов физкультуры, нет штатных сотрудников, которые бы вели работу по организации занятий. Как поднять трудящихся и привлечь их к активному образу жизни? Вариант – через профсоюзные комитеты. И мы сделали этот шаг, когда провели совместно с областной Федерацией профсоюзов первый такой фестиваль. Потом организовали свой физкультурно-спортивный праздник среди профсоюзных организаций работников физической культуры и спорта. Все прошло успешно, и мы на этих примерах убедились: действительно можно таким образом людей активизировать! Нынешний фестиваль – третий в области с участием профсоюзов. Каждый раз мы планируем прежде всего сделать его массовым, ярким, интересным праздником. Пусть люди приходят с семьями, пусть кто-то еще не готов к выполнению нормативов, но он побывает здесь, проникнется атмосферой события, опробует силы хотя бы в отдельных видах испытаний. Общение, позитивные эмоции, массовость – вот главные составляющие нашего фестиваля.

Добавим, праздничного настроения собравшимся в этот раз добавил живой звук: часть программы на стадионе сопровождало выступление творческого коллектива, который официально именуется так: ансамбль музыки для народа «Дружина». Кроме того, всем участникам испытаний было предложено горячее питание за счет организаторов.

Главный судья фестиваля Игорь Зузуля отметил неплохую спортивную подготовку большинства трудящихся, которые вышли в этот день на старт:

– Для получения того или иного знака отличия ГТО участники должны будут дополнительно выполнить нормативы – по стрельбе, плаванию, лыжным гонкам и так далее (на выбор). Но, по предварительным итогам, больше половины наших участников претендует на золотой, серебряный или бронзовый знак. Все, кто прошел сегодня испытания, получили соответствующие сертификаты и продолжат теперь борьбу в центрах тестирования ГТО.

Наряду с любителями физкультуры, а также и вовсе новичками на беговой дорожке или спортивных снарядах, проверяли свои силы в этот день титулованные спортсмены. На старт, к примеру, вышла мастер спорта международного класса по плаванию, участница двух Олимпиад Наталья Клюкина (Ловцова), которая ныне работает тренером в Центре водных видов спорта и представляет нашу территориальную организацию профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ.

– Хочется проверить себя не только в плавании, но и посмотреть, что я еще умею, как обстоят дела сегодня с моей общефизической подготовкой, – рассказывает Наталья. – Это даже интересно – узнать, насколько я способна выполнить тот или иной норматив. Все удалось, со всеми тестами справилась успешно. Хотя непросто дался бег на два километра, и отжалась всего тринадцать раз, хотя могла бы, наверно, больше... Но в «золотой» норматив уложилась! Проще было с прессом, с коротким бегом и прыжком в длину с места. В прыжке мой результат – 2 метра 20 сантиметров! Мой муж, мастер спорта международного класса по плаванию Александр Клюкин, также принял участие в фестивале. Главное, мы получили прекрасный заряд позитива, бодрости и, думаю, смогли показать достойный пример другим – всем, кто еще не решился испытать себя, но все же намерен это сделать. Праздник хорошо организован, и хочется, чтобы таких стартов было как можно больше – для самых разных категорий населения, для детей и взрослых!

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