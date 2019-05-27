Завершился первый в истории чемпионат Студенческой пэйнтбольной лиги РТ - Советский спорт
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27 мая 2019 15:11Татарстан

Завершился первый в истории чемпионат Студенческой пэйнтбольной лиги РТ

25 мая в казанском Центре пэйнтбола Республики Татарстан прошел первый в истории чемпионат Студенческой пэйнтбольной лиги среди мужских и женских сборных команд вузов Республики Татарстан.

В чемпионате приняли участие 10 команд. В «Высшем дивизионе» сыграли четыре сборные: КФУ, КГЭУ, КГАСУ и КНИТУ-КАИ. В «Дивизионе А» за победу боролись шесть команд: КГАВМ, КФ РГУП, КазГИК, КИУ им.Тимирясова, ТИСБИ и ККИРУК. Организаторами соревнований выступили: Министерство спорта Республики Татарстан, Федерация пэйнтбола Республики Татарстан и Региональная молодёжная общественная организация Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ.

В «Дивизионе А» чемпионами стали представители Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, серебряные медали у команды Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, третье место заняла сборная ТИСБИ.

Чемпионом среди вузов «Высшего дивизиона» стала команда КГАСУ.

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