В Казани прошел Кубок Республики Татарстан по плаванию - Советский спорт
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27 мая 2019 15:42Татарстан

В Казани прошел Кубок Республики Татарстан по плаванию

В Казани прошел Кубок Республики Татарстан по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Казани, Альметьевска, Лениногорска, Сабинского района и Елабуги. Соревнования прошли в бассейне «Акчарлак» (50 м).

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