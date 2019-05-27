В Казани прошел Кубок Республики Татарстан по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Казани, Альметьевска, Лениногорска, Сабинского района и Елабуги. Соревнования прошли в бассейне «Акчарлак» (50 м).
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