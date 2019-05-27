Кузнецова одержала абсолютную победу на чемпионате Приволжского федерального округа

Представитель Республики Коми Татьяна Кузнецова стала абсолютным победителем в дисциплине «выездка».
В турнире приняли участие более 150 спортивных пар из республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Коми, Самарской, Кировской, Нижегородской областей и других регионов. Все они боролись за призы в тридцати видах программ.
Как сообщили в республиканской конноспортивной школе, Татьяна Кузнецова на лошади Дьюре Фан Виво принимала участие в двух программах: «Предварительный приз А» и «Экви 1№». В первой ей не удалось избежать небольших ошибок, но она все равно закончила езду на третьем месте. Во второй программе Татьяна уверенно стала первой и в результате стала абсолютным победителем «выездки» по итогам двух видов программ.
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