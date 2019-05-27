В Мамадыше прошел чемпионат РТ по легкой атлетике среди команд сельских районов

«Красная машина»: ждем нового разгона Общеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».

Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова Воистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.

Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса» В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал» Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный диплом Оценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.

Самый красивый гол забил Фернандеш, лучшим игроком был Дриусси. Итоги 30-го тура РПЛ «Советский спорт» определил лучшего игрока, тренера и самый красивый гол по итогам последнего тура РПЛ.

10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфинале Корреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Сегодня финал. Увы, без сборной России «Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.