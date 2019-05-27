В Мамадыше прошел чемпионат РТ по легкой атлетике среди команд сельских районов

С 24 по 26 мая в Мамадыше прошел чемпионат Республики Татарстан по легкой атлетике среди команд сельских районов по программе ХVI сельской Спартакиады «Сәламәтлек» РТ.
В программу соревнований вошли: бег (800 м – жен; 1500 м – муж, жен; 3000 м – муж) и эстафета смешанная 4 х 400 м.
В личном зачете среди женщин места распределились следующим образом:
Бег 800 м:
1 место – Сидорова Оксана (Мамадышский район) 2.25.2;
2 место – Салихова Диана (Заинский район) 2.28.0;
3 место – Кабирова Сирена (Сабинский район) 2.29.2.
Бег 1500 м:
1 место – Сидорова Оксана (Мамадышский район) 5.14.2;
2 место – Салихова Диана (Заинский район) 5.19.9;
3 место – Кабирова Сирена (Сабинский район) 5.23.5.
В личном зачете среди мужчин места распределились следующим образом:
Бег 1500 м:
1 место – Абрамов Вячеслав (Мамадышский район) 4.14.5;
2 место – Тухбатуллин Фаниль (Бавлинский район) 4.25.6;
3 место – Сабиров Фанзиль (Заинский район) 4.32.1.
Бег 3000 м:
1 место – Демидов Александр (Бавлинский район) 9.14.9;
2 место – Абрамов Вячеслав (Мамадышский район) 9.17.0;
3 место – Тухбатуллин Фаниль (Бавлинский район) 9.42.8.
Эстафета смешанная 4 х 400 м:
1 место – Бавлинский район 4.15.2;
2 место – Арский район 4.19.7;
3 место – Заинский район 4.25.8.
В командном зачете по итогам трех дней соревнований места распределились следующим образом:
1 место – Бавлинский район (Очки: 30);
2 место – Заинский район (Очки: 57);
3 место – Мамадышский район (Очки: 65).
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