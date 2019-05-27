В Казани назвали лауреатов IV национальной премии «Золотой пояс» - Советский спорт
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27 мая 2019 17:54Татарстан

В Казани назвали лауреатов IV национальной премии «Золотой пояс»

Все номинанты премии получили специальные дипломы Министерства спорта РТ и Российского Союза Боевых искусств.

Уже по традиции 26 мая в казанском концертном зале «УНИКС» назвали лауреатов IV национальной премии в области боевых искусств «Алтын Билбау» — «Золотой пояс». Интрига вокруг номинантов на эту престижную премию сохранялась практически весь год, от момента подачи федерациями боевых искусств заявок кандидатов на номинацию до момента оглашения имени лауреата со сцены концертного зала «УНИКС». Конкуренция в отборе, чтобы даже просто попасть в список номинированных, была очень высокой. Достаточно сказать, что каждая официальная спортивная федерация, а их более 30 в Татарстане, выдвинула своих кандидатов на рассмотрение компетентной отборочной комиссии.

В чествовании и награждении представителей боевых искусств приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, председатель Конституционного суда РТ, президент филиала РСБИ по РТ Фархат Хуснутдинов, вице-президент филиала российского союза боевых искусств по РТ Эдуард Шарафиев, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Сергей Коростелёв, руководитель исполкома РСБИ по РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков, а также участники и ветераны боевых действий, известные артисты, общественные, религиозные и политические деятели, заслуженные тренеры и спортсмены.

Открыл церемонию вручения национальной премии «Золотой пояс» председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов.

«По сложившейся доброй традиции, мы в конце мая собираемся в этом гостеприимном зале на торжественную и почетную церемонию награждения лучших из лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций Республики Татарстан. Важно отметить, что „Алтын Билбау“ — „Золотой пояс“, считается одним из самых лучших, успешных спортивных проектов. В прошедшем 2018 году Татарстан был признан самым спортивным регионом. И я хочу сказать, что в это достижение филиал РСБИ РТ внес свою лепту. На церемонии российской премии „Золотой пояс“, которая прошла в Москве, филиал РСБИ РТ был признан лучшим среди субъектов РФ. Уважаемые руководители федераций, инструкторы, тренеры, воспитанники всех наших школ, родители, я от души хочу вас поздравить с этой наградой. Эта наша общая награда и наше общее достижение», — отметил в приветственном слове Фархат Хуснутдинов.

Награждение в номинации «Лучший спортсмен (спортсменка) года» провел министр спорта РТ Владимир Леонов. «Лучшим спортсменом года» стал Шарапудин Магомедов, чемпион мира по любительскому ММА из альметьевского клуба «Ирбис».

Шарапудина Магомедова с заслуженной победой в номинации поздравил президент Федерации смешанного боевого единоборства MMA РТ Радик Фархутдинов: «Победа, несомненно, заслуженная. Шарапудин в течение двух лет показывал высочайшие результаты по любительскому ММА. Более того, в тот год, когда он стал чемпионом мира, произошло объединение двух международных федераций ММА, и в связи с этим на чемпионат мира приехало большое количество участников, и конкуренция была очень серьезная. Тем не менее, Шарапудин уверенно забрал золото этого чемпионата. Поздравляю с наградой «Золотой пояс» Шарапудина, его родных и близких, весь его тренерский штаб, президента Федерации ММА города Альметьевска Равиля Маганова».

«Лучшей спортсменкой года» признана Имангулова Камила — чемпионка мира, 2-х кратная чемпионка Европы по ушу.

«„Алтын Билбау“— „Золотой пояс“, потрясающее по своей атмосфере мероприятие. Хочу сказать, все, что связано с единоборствами в Татарстане, всегда проходит на высшем уровне», — подытожил Владимир Леонов.

Звание «Лучший тренер года» и статуэтку получил старший тренер, исполнительный директор Татарстанского регионального отделения Федерации Комплексного Единоборства России Саид Музеев.

«Лучшим руководителем года» признан президент Федерации сетокан РТ, вице-президент Федерации восточного боевого единоборства РТ Айдар Зиятдинов.

В номинации «Лучший промоутер года» победу одержал Исполнительный директор Федерации Киокусинкай РТ, организатор нижнекамского «Фестиваля восточных единоборств» Ирек Фаррахов.

А награду за «Верность традиции» председатель Конституционного суда РТ, президент филиала РСБИ по РТ Фархат Хуснутдинов вручил одному из основателей ушу в Татарстане Рузалю Габитову.

Специальной премией для освещающих успехи и мероприятия в области боевых и спортивных единоборств представителей СМИ «Лучший журналист года» награжден корреспондент ИА «Татар-информ» Дмитрий Киселев.

В творческом блоке церемонии были показаны лучшие номера звезд эстрады и показательные выступления мастеров ушу, айкидо, киокусинкай, брейк-данса, боевого искусства филиппинцев арнис. А также номера групп художественной гимнастики и аэробики.

Лауреатам-победителям вручили статуэтки «Алтын Билбау» с содержанием драгоценных металлов, денежную премию, почетный нагрудный знак и удостоверение к нему.

Национальная премия Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау» — «Золотой пояс», является высшей наградой Татарстана в области боевых искусств и учреждена профессиональным сообществом единоборцев Татарстана — филиалом Российского Союза Боевых Искусств по РТ и государственным органом — Министерством по делам молодёжи и спорту РТ. Кроме того, это светское спортивное мероприятие — еще одна возможность встретиться и пообщаться ветеранам, спортсменам, руководителям федераций различных школ и направлений восточных единоборств Татарстана.

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