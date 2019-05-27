В Казани стартовал очередной сезон проекта «Зеленый Фитнес»

Самое масштабное открытие прошло в Парке Горького Казани и собрало тысячи участников и зрителей. На территории парка была организована работа нескольких интерактивных и спортивных площадок: территория йоги и стретчинга, детский фитнес, фитнес на батутах, зона выполнения нормативов ГТО, центральная зеленая лужайка с силовыми и танцевальными направлениями. Для всех участников также функционировал фудкорт.

Церемонию открытия посетили официальные гости: заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, Депутат государственной думы Российской Федерации Марат Бариев.

В 2019 году организаторы проекта запускают систему Послов развития массового спорта в России. Первыми Послами стали Лейла Фазлеева, Марат Бариев и тренер проекта Ирина Гутник. На церемонии открытия из рук Владимира Леонова и Дамира Фаттахова были вручены золотые значки ГТО спортивным активистам Казани.

После официальной части мероприятия участники и гости подключились к фитнес-рекорду и выполнили упражнение вместе с остальными городами проекта в России.

Разогревшись после фитнес-рекорда, впервые в Казани состоялась силовая зарядка от тренера Ильи Павлова под инструментальную музыку от ансамбля «Злачное место», в котором участники приседали и напрягали бицепсы то под «We are the champions», то под саундтрек из «Игры престолов».

Далее участники разделились по желаемым 4 площадкам с 15 направлениями: были и бокс, и растяжка и многие другие. В новом сезоне организаторы не забывают про образовательный формат: гость мероприятия Дамир Зарипов прочитал лекцию об основах здоровья.

Старт проекта также является отправной точкой для Премии «Зеленого Фитнеса» за значительный вклад в развитие массового спорта, в которой есть 3 номинации: «Лучший спортсмен года», «Лучший фитнес-тренер года», «Самый спортивный город». Премия продлится до конца сезона.

Уже с 27 мая стартуют ежедневные тренировки в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Готовится начало сезона в Альметьевске. Организаторы вновь напоминают слоган нового сезона – «Спорт всегда рядом» и планируют дальше расширять географию и спектр направлений проекта тренировок на свежем воздухе.