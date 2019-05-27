Министерство спорта РТ и провинция Шандунь КНР подписали меморандум о сотрудничестве - Советский спорт
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27 мая 2019 17:56Татарстан

Министерство спорта РТ и провинция Шандунь КНР подписали меморандум о сотрудничестве

По окончанию встречи состоялось подписание пролонгации меморандума о взаимопонимании между областным бюро спорта и Министерством спорта Республики Татарстан на период с 2020 по 2025 годы.

Сегодня в Министерстве спорта РТ был подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между областным бюро спорта провинции Шандунь КНР и Министерством спорта Республики Татарстан на период с 2020 по 2025 год.

В подписании приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и генеральный директор управления по спорту провинции Шандунь Ли Чжэн Пол. Также в составах делегации с обеих сторон присутствовали представители отделов по массовому спорту, спорту высших достижений и другие.

«Татарстан является спортивной столицей России, республика обладает выдающейся инфраструктурой. Это и объекты Всемирной летней универсиады, более 200 бассейнов в каждом населенном пункте, в районах есть универсальные спортивные комплексы с бассейном, спортивным залом и свои ледовые арены.

Также массовый спорт у нас развивается в рамках сдачи нормативов комплекса ВФСК ГТО, большое внимание уделяется и подготовке профессиональных спортсменов. Думаю, для всех нас было бы правильным наладить дальнейшее сотрудничество в части посещения татарстанскими делегациями и спортсменами КНР и ознакомления с материально-технической базой и наоборот, проводить в дальнейшем учебно-тренировочные сборы на территориях друг друга.

«Важным направлением сотрудничества должно стать и подключение нашего спортивного ВУЗа – Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, которая готова как отправлять студентов и тренеров для обмена опытом, так и принимать их здесь» - отметил в своем обращении к представителям КНР первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Генеральный директор спортивного бюро провинции Шандунь Ли Чжэн Пол в свою очередь поблагодарил татарстанскую сторону за оказанный прием и отметил, что успехи Казани в спортивной отрасли не остаются без внимания КНР и те темпы развития спорта, которые сегодня есть в Татарстане, привлекают их:

«Ежегодно здесь проводится множество международных соревнований, что еще раз показывает вашу столицу как активный регион. Наша провинция Шандунь играла важную роль при организации Олимпиады, и мы занимаем первые места в спортивных состязаниях внутри Китая. В этой связи и с целью повышения уровня вовлеченности в спорт в нашей провинции мы хотим сотрудничать с Республикой Татарстан».

«Особое внимание мы бы хотели уделить зимним видам спорта, так как на сегодняшний день у нас существует лишь хоккейная команда. Территориально мы находимся южнее и у нас мало снега, поэтому в рамках подготовки к Зимней олимпиаде в 2022 году нам необходима помощь в подготовке спортсменов. Мы с удовольствием отправим спортсменов к вам на тренировочные сборы и так же будем рады принять ваших. У нас так же есть университет по спорту в Шандуне и мы готовы принять студентов Поволжской академии для обмена опытом. Уверен, что этот меморандум станет основой нашего сотрудничества», - отметил господин Ли Чжэн Пол.

Меморандум включает в себя такие основные цели и направления, как:

1. Реализация программы обменом опыта в развитии следующих видах спорта: волейбол, плавание, настольный теннис, шахматы, футбол, спортивная гимнастика, бокс, тяжелая атлетика, тхэквондо.

2. Подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, обмен опытом в зимних видах спорта, таких как шорт-трек, горные лыжи.

3. Содействие двустороннему обмену официальными лицами в области спорта в период с 2020 по 2025 годы.

4. Продвижение партнерских спортивных клубов и ассоциаций.

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