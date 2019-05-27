«Текстильщик-2008» стал победителем футбольного фестиваля «Локобол-2019-РЖД»

В соревнованиях в этом году приняли участие более 400 детей в возрасте 10-11 лет, которые представляли 33 команды из 12 муниципальных образований Ивановской области.

Победителями турнира стали футболисты команды «Текстильщик -2008». Подопечные тренера Михаила Сафонова на протяжении всех игр демонстрировали высокий уровень организации игры и заслуженно победили в соревнованиях. Победители регионального этапа международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» представят Ивановскую область на финале соревнований, который пройдет в Нижегородской области с 1 по 3 июня.

Кроем того, в рамках «Дня массового футбола» был организован мастер-класс для юных футболистов 2011 – 2013 годов рождения. Занятия с ребятами провели тренеры футбольного клуба «Текстильщик» Денис Бояринцев и Игорь Тихонов, а также игроки основного состава команды Дмитрий Семашкин и Александр Маслов.

Добавим, что в открытии турнира приняли участие Начальник Департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин, Президент Ивановской областной федерации футбола Владимир Ежков, Президент ФК «Текстильщик» Юрий Ермаков и директор СШОР №1 «Текстильщик» Василий Горощук.

Организаторами мероприятий выступили Ивановская областная федерация футбола, спортивная школа олимпийского резерва №1 «Текстильщик» и региональный департамент спорта.