Сборная команда Шуи стала победителем пятого Летнего фестиваля ГТО Ивановской области - Советский спорт
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27 мая 2019 17:59Ивановская область

Сборная команда Шуи стала победителем пятого Летнего фестиваля ГТО Ивановской области

Всего в муниципальных этапах Летнего фестиваля ВФСК ГТО приняли участие более 1000 школьников региона.

Финальный этап Летнего фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных учреждений Ивановской области прошел в минувшие выходные на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща». В финале юбилейных, пятых, соревнований комплекса ГТО приняли участие более 200 сильнейших спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 24 муниципальных образований региона.

В программу Летнего фестиваля ГТО вошли виды испытаний: подтягивание, наклон вперед, прыжок в длину, метание мяча, поднимание туловища, плавание, стрельба из электронного оружия, отжимания и беговые дисциплины.

Наибольшее количество очков по итогам всех видов испытания набрали представители городского округа Шуя. Второе место у команды Иванова. Замкнула тройку сильнейших сборная Кинешемского муниципального района.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Ивановской области, которая представит регион на всероссийском финале Летнего фестиваля ВФСК ГТО, который пройдет в международном детском центре «Артек» с 18 октября по 7 ноября.

Отметим, что в церемонии награждения победителей и призеров V летнего фестиваля ВФСК ГТО приняли участие начальник департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин и руководитель регионального департамента образования Ольга Антонова.

В настоящий момент в единой информационной системе АИС ГТО зарегистрированы более 77 тыс. жителей Ивановской области. Более 2,5 тысяч ­– приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО в 2019 году.

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