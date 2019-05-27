Кубанские легкоатлеты победили на всероссийских соревнованиях в Краснодаре - Советский спорт
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27 мая 2019 18:01Краснодарский край

Кубанские легкоатлеты победили на всероссийских соревнованиях в Краснодаре

Всего на старт вышли 400 юниоров и юниорок в возрасте до 20 лет из 24 регионов страны.

На главной футбольной арене краевой столицы стадионе «Кубань» прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ. Краснодарский край на соревнованиях был представлен командой из 65 легкоатлетов.

По итогам командного первенства среди центров спортивной подготовки, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва победу одержала команда краевого Центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике. Кубанская команда набрала 374 победных очка. На втором месте с 337 очками СШОР по лёгкой атлетике Московской области. Замкнули тройку призёров спортсмены Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга (278 очков).

Всего на счету кубанцев 15 наград (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).

Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР) и ДЮСШ (СШ), (юниоры и юниорки до 20 лет) по лёгкой атлетике

Командные результаты среди ЦСП (СДЮСШОР, СШОР)

1 место – ГБУ КК «ЦОП по лёгкой атлетике» (Краснодарский край) 374 очка
2 место – ГБУ МО «СШОР по лёгкой атлетике» (Московская область) 337 очков
3 место – СШОР «Академия лёгкой атлетики» (Санкт-Петербург) 278 очков

Юниорки

1 место – метание диска – Игнатьева Виолетта (Кавказский район) 53,77 м
1 место – толкание ядра – Лысенко Елена (Апшеронский район) 15,17 м
2 место – метание молота – Лаптева Анастасия (Кавказский район) 55,80 м
2 место – прыжок с шестом – Меньшикова Виктория (Краснодар) 3,55 м
1 место – 100 м – Малышева Анастасия (Краснодар) 11,83 с
2 место – 200 м – Малышева Анастасия (Краснодар) 24,28 с
1 место – 200 м – Миллер Полина (Краснодар) 23,73 с
3 место – прыжок в длину – Русакова Диана (Апшеронский район) 5,57 м

Юниоры

1 место – прыжок в высоту – Кутковой Ярослав (Славянский район) 205 см
3 место – прыжок в длину – Пустовит Алексей (Краснодар) 7,08 м
3 место – прыжок тройным – Пустовит Алексей (Краснодар) 14,97 м
2 место – 400 м – Распутин Артём (Краснодар) 48,27 с
3 место – 200 м – Гончаренко Илья (Краснодар) 22,08 с
1 место – 800 м – Храмов Александр (Крымский район) 1:55,94 м
3 место – эстафета 100+200+300+400 Пустовит Алексей (Краснодар), Гончаренко Илья (Краснодар), Юрин Андрей (Краснодар), Распутин Артём (Краснодар) 1:59,03 м

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