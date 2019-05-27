Кубанские легкоатлеты победили на всероссийских соревнованиях в Краснодаре

На главной футбольной арене краевой столицы стадионе «Кубань» прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ. Краснодарский край на соревнованиях был представлен командой из 65 легкоатлетов.

По итогам командного первенства среди центров спортивной подготовки, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва победу одержала команда краевого Центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике. Кубанская команда набрала 374 победных очка. На втором месте с 337 очками СШОР по лёгкой атлетике Московской области. Замкнули тройку призёров спортсмены Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга (278 очков).

Всего на счету кубанцев 15 наград (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).

Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР) и ДЮСШ (СШ), (юниоры и юниорки до 20 лет) по лёгкой атлетике

Командные результаты среди ЦСП (СДЮСШОР, СШОР)

1 место – ГБУ КК «ЦОП по лёгкой атлетике» (Краснодарский край) 374 очка

2 место – ГБУ МО «СШОР по лёгкой атлетике» (Московская область) 337 очков

3 место – СШОР «Академия лёгкой атлетики» (Санкт-Петербург) 278 очков

Юниорки

1 место – метание диска – Игнатьева Виолетта (Кавказский район) 53,77 м

1 место – толкание ядра – Лысенко Елена (Апшеронский район) 15,17 м

2 место – метание молота – Лаптева Анастасия (Кавказский район) 55,80 м

2 место – прыжок с шестом – Меньшикова Виктория (Краснодар) 3,55 м

1 место – 100 м – Малышева Анастасия (Краснодар) 11,83 с

2 место – 200 м – Малышева Анастасия (Краснодар) 24,28 с

1 место – 200 м – Миллер Полина (Краснодар) 23,73 с

3 место – прыжок в длину – Русакова Диана (Апшеронский район) 5,57 м

Юниоры

1 место – прыжок в высоту – Кутковой Ярослав (Славянский район) 205 см

3 место – прыжок в длину – Пустовит Алексей (Краснодар) 7,08 м

3 место – прыжок тройным – Пустовит Алексей (Краснодар) 14,97 м

2 место – 400 м – Распутин Артём (Краснодар) 48,27 с

3 место – 200 м – Гончаренко Илья (Краснодар) 22,08 с

1 место – 800 м – Храмов Александр (Крымский район) 1:55,94 м

3 место – эстафета 100+200+300+400 Пустовит Алексей (Краснодар), Гончаренко Илья (Краснодар), Юрин Андрей (Краснодар), Распутин Артём (Краснодар) 1:59,03 м