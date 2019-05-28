В Казани пройдут соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан - Советский спорт
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28 мая 2019 11:21Татарстан

В Казани пройдут соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан

Соревнования традиционно приурочены к Международному Дню защиты детей.

1 июня в Казани в картинг-центре «Форсаж» (ул. Оренбургский тракт, 5) пройдут традиционные соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан, посвященные Международному Дню защиты детей.

В 2019 году пройдут уже четырнадцатые соревнования. За победу в личном и командном турнирах поборются пилоты в двух возрастных категориях:

8-12 лет (соревнуются на картах с двигателем Honda GX 200, 6,5 л.с);

12-16 лет (соревнуются на картах с двигателем Honda GX 270, 9 л.с).

Расписание

1 июня

8:00-10:30 – 1 часть квалификационных заездов;

11:00 – торжественное открытие соревнований;

11:30-13:00 – 2 часть квалификационных заездов;

13:00 – финальные заезды;

14:00 – подведение итогов и публикация результатов;

15:00 – награждение и церемония закрытия соревнований.

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