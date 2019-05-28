Кубанская кёрлингистка завоевала «серебро» международного турнира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Спорт и бизнес...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 мая 2019 11:23Краснодарский край

Кубанская кёрлингистка завоевала «серебро» международного турнира

Кубанская спортсменка единственная из россиянок завоевала «золото» международного турнира по борьбе.

В итальянском Сассари прошёл рейтинговый турнир по женской борьбе памяти борца и спортивного функционера Маттео Пeлликоне. В составе российской сборной на ковёр вышли две представительницы Гулькевичского района Краснодарского края – Екатерина Полещук (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 50 кг).

Единственную победу в сборной России одержала Полещук. В финале престижного турнира Екатерина одолела представительницу Южной Кореи Хюгхйо Ким. Достойно выступила и Лексина – на её счету «серебро». В главной схватке турнира сильней оказалась её оппонентка из Индии Сеема Сеема.

Рейтинговый турнир по женской борьбе памяти Маттео Пeлликоне

До 50 кг.

1 место – Сеема Сеема (Индия)

2 место – Дарья Лексина (Россия, Гулькевичский район)

3. Жаклин Дель Росио Молокана Елено (Эквадор)

3 место – Фредерика Петерссон (Швеция)

До 53 кг.

1 место – Екатерина Полещук (Россия)

2 место – Хюгхйо Ким (Корея)

3 место – Диана Мари Элене Вейкер (Канада)

3 место – Луиза Элизабет Валвенде Мелендрес (Эквадор)

27/05 20:00Футбол
Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных аренПрезидент РПЛ подвел итоги завершившегося чемпионата России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
27/05 10:00Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
26/05 17:38Футбол
Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/05 13:30Футбол
Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19.
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/05 11:00Теннис
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/05 23:39Хоккей
Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мираВ финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
Новости
11:32 Хоккей Вице-комиссар НХЛ: Не собираюсь обвинять Кузнецова в чем бы то ни было
11:28 Футбол «Локомотив» оформляет полноценный трансфер Крыховяка
11:23 Футбол Самедов не исключил возможность продолжить карьеру в Азербайджане
11:21 Футбол Руслан Нигматуллин: «Спартаку» нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы
11:15 Футбол Официально: Гаттузо попрощался с «Миланом»
11:12 Футбол Олег Блохин: Не надо устраивать вокруг Мхитаряна политические игры
11:08 Хоккей Курали признан первой звездой дня в НХЛ
11:07 Футбол Президент «Реала» надеется на переход Азара
10:58 Баскетбол «Финикс» выставил Мусину на драфт отказов
10:48 ММА Член Зала славы UFC возобновил карьеру в 40 лет
10:47 Хоккей Брюс Кэссиди: У Клифтона высокий хоккейный IQ
10:41 Футбол Василий Кикнадзе: Конфликта между «Локомотивом» и Денисовым не было
10:39 Хоккей Евгений Дадонов: Не считаю, что «три на три» – это настоящий хоккей
10:37 Футбол «Атлетико» приобрел защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евро
10:30 Футбол Даниэл Алвес назначен капитаном сборной Бразилии вместо Неймара
10:28 Футбол Доходы в дни матчей сборных России в 2018 году превысили ожидания
10:23 Футбол Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
10:15 Футбол Матч Россия – Сан-Марино будет транслироваться по Первому каналу
10:08 Футбол Гаттузо может возглавить «Сампдорию» или «Фиорентину»
09:58 Хоккей Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по серии с очками в плей-офф
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика