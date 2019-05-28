Кубанская спортсменка единственная из россиянок завоевала «золото»

В итальянском Сассари прошёл рейтинговый турнир по женской борьбе памяти борца и спортивного функционера Маттео Пeлликоне. В составе российской сборной на ковёр вышли две представительницы Гулькевичского района Краснодарского края – Екатерина Полещук (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 50 кг).
Единственную победу в сборной России одержала Полещук. В финале престижного турнира Екатерина одолела представительницу Южной Кореи Хюгхйо Ким. Достойно выступила и Лексина – на её счету «серебро». В главной схватке турнира сильней оказалась её оппонентка из Индии Сеема Сеема.
Рейтинговый турнир по женской борьбе памяти Маттео Пeлликоне
До 50 кг.
1 место – Сеема Сеема (Индия)
2 место – Дарья Лексина (Россия, Гулькевичский район)
3. Жаклин Дель Росио Молокана Елено (Эквадор)
3 место – Фредерика Петерссон (Швеция)
До 53 кг.
1 место – Екатерина Полещук (Россия)
2 место – Хюгхйо Ким (Корея)
3 место – Диана Мари Элене Вейкер (Канада)
3 место – Луиза Элизабет Валвенде Мелендрес (Эквадор)
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