Кубанская спортсменка единственная из россиянок завоевала «золото»

В итальянском Сассари прошёл рейтинговый турнир по женской борьбе памяти борца и спортивного функционера Маттео Пeлликоне. В составе российской сборной на ковёр вышли две представительницы Гулькевичского района Краснодарского края – Екатерина Полещук (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 50 кг).

Единственную победу в сборной России одержала Полещук. В финале престижного турнира Екатерина одолела представительницу Южной Кореи Хюгхйо Ким. Достойно выступила и Лексина – на её счету «серебро». В главной схватке турнира сильней оказалась её оппонентка из Индии Сеема Сеема.

Рейтинговый турнир по женской борьбе памяти Маттео Пeлликоне

До 50 кг.

1 место – Сеема Сеема (Индия)

2 место – Дарья Лексина (Россия, Гулькевичский район)

3. Жаклин Дель Росио Молокана Елено (Эквадор)

3 место – Фредерика Петерссон (Швеция)

До 53 кг.

1 место – Екатерина Полещук (Россия)

2 место – Хюгхйо Ким (Корея)

3 место – Диана Мари Элене Вейкер (Канада)

3 место – Луиза Элизабет Валвенде Мелендрес (Эквадор)