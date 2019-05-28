Сергей Алексеев: «Система подготовки спортивного резерва выходит на новый уровень»

Более 300 представителей отрасли регионов Сибири: Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, городов и районов Красноярского края, а также Оренбургской и Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Подготовка спортивного резерва. Вызовы, проблемы, реальные шаги в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни в Красноярском крае» в «Гранд Холле Сибирь» вчера, 27 мая. Открыл конференцию министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев: «Для нас очень важно обмениваться опытом с руководителями и специалистами спортивной отрасли как из территорий Красноярского края, так и из других регионов России. Профессиональные площадки позволяют обсудить актуальные вопросы, найти разные варианты решения поставленных задач на федеральном уровне. Национальный проект «Демография» и федеральный «Спорт – норма жизни» сейчас один из самых обсуждаемых в нашей отрасли. Система подготовки спортивного резерва выходит на новый уровень, захватывая изменение стандартов подготовки и изменения структур спортивных школ. Для нас важна практика других регионов России для выстраивания взаимоотношений по кадровой политике, по развитию адаптивного спорта, антидопинговому обеспечению и других общих вопросов отрасли». С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания края Виктор Кардашов. «В настоящее время очень важно находить тренерские кадры и помогать им становиться. К этому должно быть самое пристальное внимание. Мы не реализуем никаких задач, не имея заинтересованных кадров. Их надо учить, им надо помогать. Важно, чтобы они развивались не только в городе Красноярске, но и во всех наших муниципальных образованиях», – отметил Виктор Кардашов. Предваряя пленарное заседание прошла церемония награждения победителей и призеров профессионального смотра-конкурса «Лучший в спортивной профессии» в 2019 году. Из рук министра спорта края молодые и профессиональные специалисты отрасли получили награды и сертификаты на денежные суммы. Председатель попечительского совета Паралимпийского комитета России в крае Марк Денисов вручил благодарственные письма за помощь в организации Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. А генеральный директор Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий по медицинскому сопровождению спортсменов, а также обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия при проведении Зимней универсиады-2019 медалью «За содействие» наградил министра спорта края Сергея Алексеева.
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