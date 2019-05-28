«Динамо-Казань» дома крупно обыграло азовскую «Тану»

Казанский клуб по хоккею на траве «Динамо» на родном поле одолел азовскую «Тану» со счетом 6:1.
Хозяева площадки с самого начала матча захватили инициативу. На старте встречи подопечные Араика Маргаряна дважды поразили ворота соперников – отличились новички клуба Абу Бакир и Шан Али.
«Тана» периодически огрызалась контратаками, одна из которых завершилась пенальти в ворота «Динамо». Марат Гафаров отразить удар Дениса Стариенко не сумел. После штрафного углового Николай Янкун восстановил разницу в два мяча – 3:1.
После большого перерыва больше времени с мячом проводили гости, подопечные Маргаряна же закрепиться в чужой зоне не могли. Тем не менее, игроки «Динамо» сумели найти брешь в обороне соперника, и Андрей Исаев увеличил разницу в счете. Четвертый гол окончательно разрушил настрой гостей, и они пропустили еще дважды: отметились Семен Матковский и Павел Плесецкий.
Следующий матч «Динамо-Казань» состоится 28 мая в 16:00. В казанском Центре хоккея на траве команда вновь встретится с «Таной» из Азова.
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