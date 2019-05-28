Омичи привезли медали из Сан-Паулу

Очередной этап Кубка мира по фехтованию на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в бразильском Сан-Паулу. В поединках поучаствовали 170 фехтовальщиков из 29-ти стран мира. В этом сезоне Кубок мира является особенно значимым турниром, ведь по итогам этапов будет проходить отбор в сборную России для участия в Паралимпийских играх в Токио.
В составе российской команды в Бразилии выступали омские спортсмены Юлия Майя и Александр Кузюков. Обоим омичам удалось подняться на пьедестал. Юлия выиграла бронзовую награду в командных соревнованиях в рапире. Александр взял личную «бронзу» в шпаге, а также стал обладателем золотой медали в командных соревнованиях шпажистов вместе с Артуром Юсуповым, Романом Федяевым и Максимом Шабуровым.
– Что касается личного результата, то могу сказать, что я удачно провел предварительные поединки, выиграл все 6, в которых участвовал, – рассказал заслуженный мастер спорта Александр Кузюков. – В «олимпийке» у меня выдались очень сложные бои. Сначала с итальянцем, затем с французом. С этими соперниками мне удалось справиться. Но в финале с англичанином Дмитрием Кутей я все же уступил. В командных соревнованиях мы уверенно выиграли у бразильцев, затем у Кувейта. А вот финал с командой Польши у нас складывался напряженно. Соперники сначала повели в счете, причем с большим перевесом, но затем нам удалось переломить ход борьбы, отыграть потерянные очки и в итоге победить. В целом я доволен результатами этих соревнований, хотя, конечно, хотел взять медаль и в рапире, но на этот раз не удалось.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Польше с 9 по 16 июля.
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