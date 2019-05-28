Открытый Кубок Омской области по спортинг-компакту состоится 1 и 2 июня - Советский спорт
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28 мая 2019 11:34Омская область

Открытый Кубок Омской области по спортинг-компакту состоится 1 и 2 июня

Соревнования, которые традиционно пройдут в спортивно-стрелковом клубе «Охотничья заимка» (ул. Барабинская, 6а) соберут несколько десятков спортсменов. Для создания равных условий при проведении турнира участники будут разделены на группы по возрасту, полу и спортивной квалификации. Победители и призеры в личном и командном зачетах будут награждены медалями и кубками.

Кубок Омской области по спортинг-компакту имеет статус официальных рейтинговых соревнований, который позволяет выполнить норматив до разряда КМС. Помимо омичей в соревнованиях примут участие представители соседних городов: Тюмени, Новосибирска, Томска, Барнаула, Барабинска и Красноярска.

Спортинг достаточно молодой вид спорта, в России им занимаются с 1995 года. Это разновидность стендовой стрельбы, имитирующая настоящую охоту, но только по движущимся мишеням – тарелкам.

– Cпортинг-компакт – это один из видов спортивно-охотничьей стрельбы, отличающийся тем, что стрельба серии из 25-ти мишеней производится на ограниченных площадках круглого и траншейного стендов либо на площадках размеров, приближенных к ним. Максимальная дальность поражения мишеней составляет не более 35-ти метров, – рассказал организатор соревнований Иван Шиманов.

Открытие состоится 1 июня в 10:00. Соревнования стартуют в 10:30 и продлятся до 18:00. 2 июня понаблюдать за выступлениями спортсменов можно будет с 9:30 до 18:00.

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