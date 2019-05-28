Открытый Кубок Омской области по спортинг-компакту состоится 1 и 2 июня

Кубок Омской области по спортинг-компакту имеет статус официальных рейтинговых соревнований, который позволяет выполнить норматив до разряда КМС. Помимо омичей в соревнованиях примут участие представители соседних городов: Тюмени, Новосибирска, Томска, Барнаула, Барабинска и Красноярска.

Спортинг достаточно молодой вид спорта, в России им занимаются с 1995 года. Это разновидность стендовой стрельбы, имитирующая настоящую охоту, но только по движущимся мишеням – тарелкам.

– Cпортинг-компакт – это один из видов спортивно-охотничьей стрельбы, отличающийся тем, что стрельба серии из 25-ти мишеней производится на ограниченных площадках круглого и траншейного стендов либо на площадках размеров, приближенных к ним. Максимальная дальность поражения мишеней составляет не более 35-ти метров, – рассказал организатор соревнований Иван Шиманов.

Открытие состоится 1 июня в 10:00. Соревнования стартуют в 10:30 и продлятся до 18:00. 2 июня понаблюдать за выступлениями спортсменов можно будет с 9:30 до 18:00.