Две команды «Тотем» сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя»

Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно соревнования проходили в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры прошли в восьми регионах России и Таджикистане: Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле и Душанбе. В каждом городе были определены призеры, которые получили право выхода в финальную стадию первенства.

Сибирь в финале представляет Красноярский край – в обеих возрастных группах в последний тур соревнований вышли команды «Тотем» из Красноярского детского дома №1. А значит, у ребят из Красноярска в два раза больше шансов подтвердить свой чемпионский статус, который они завоевали в прошлом году. До этого два года подряд в 2015-2016 гг. стать чемпионами страны удавалось только командам из Канского детского дома.

В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа. Сегодня после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.

Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники «МегаФона» подготовили для команд интересную программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах, игра «Цифровой мир начинается с тебя» пройдет 29 и 30 мая. Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу 30 мая.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак отметила: «С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!»