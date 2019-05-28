Две команды «Тотем» сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Спорт и бизнес...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 мая 2019 11:36Красноярский край

Две команды «Тотем» сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя»

С 27 по 31 мая в Сочи проходит финал XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За победу, а также за главный приз – путевку в летний лагерь футбольного клуба «Барселона» – борются две команды из Красноярского края.

Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно соревнования проходили в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры прошли в восьми регионах России и Таджикистане: Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле и Душанбе. В каждом городе были определены призеры, которые получили право выхода в финальную стадию первенства.

Сибирь в финале представляет Красноярский край – в обеих возрастных группах в последний тур соревнований вышли команды «Тотем» из Красноярского детского дома №1. А значит, у ребят из Красноярска в два раза больше шансов подтвердить свой чемпионский статус, который они завоевали в прошлом году. До этого два года подряд в 2015-2016 гг. стать чемпионами страны удавалось только командам из Канского детского дома.

В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа. Сегодня после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.

Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники «МегаФона» подготовили для команд интересную программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах, игра «Цифровой мир начинается с тебя» пройдет 29 и 30 мая. Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу 30 мая.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак отметила: «С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!»

26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
28/05 01:30Хоккей
«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…
27/05 11:00Теннис
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
27/05 13:00Футбол
Самый красивый гол забил Фернандеш, лучшим игроком был Дриусси. Итоги 30-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучшего игрока, тренера и самый красивый гол по итогам последнего тура РПЛ.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/05 07:30Хоккей
Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
27/05 13:30Футбол
Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал», который состоится 29 мая на «Олимпийском стадионе» в Баку, прокомментируют Тимур Журавель и бывший форвард канониров Андрей Аршавин. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
27/05 10:00Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/05 17:45Хоккей
Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита».
Новости
13:02 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» либо сорвется, либо начнет восхождение
12:59 Футбол РФС сделает все, что «Анжи» продолжил свое существование
12:56 Хоккей «Барыс» подписал форварда «Филадельфии»
12:55 Футбол Алексей Смертин: Многие англичане негативно настроены к поездке в Баку
12:42 Баскетбол Димитрис Итудис: Мы знаем, насколько сложно играть в Санкт-Петербурге
12:41 Футбол «Динамо» проведет в межсезонье два сбора в Австрии
12:38 Футбол Погребняк согласился остаться в «Урале»
12:34 Формула-1 Даниил Квят: Возможно, остановись мы на круг раньше, опередили бы Сайнса
12:29 Футбол Маурисио Перейра: Очень уважаю Кононова, он всегда мне доверял
12:25 Футбол Джанаев может перейти в «Легию»
12:18 Хоккей Стал известен состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года
12:16 Футбол Флорентино Перес: Я очень люблю Рамоса и сделаю все для него
12:15 ММА 22-летний боец с Урала: В бою Нурмагомедов – Порье буду болеть за Дастина
12:01 Футбол Игнашевич покинул пост тренера молодежной команды ЦСКА
11:58 Баскетбол Владелец «Кливленда» пришел в себя после инсульта
11:56 ММА Чемпионка UFC Андраде прикрыла наготу чемпионским поясом (фото)
11:51 Хоккей Владимир Тарасенко: Приятно забивать в финале Кубка Стэнли, но это не особо помогло
11:43 Футбол «Наполи» заплатит десять миллионов евро за защитника «Эмполи»
11:41 Футбол РФС запланировал доходы на 2019 год в размере 4,373 млрд рублей
11:32 Хоккей Вице-комиссар НХЛ: Не собираюсь обвинять Кузнецова в чем бы то ни было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика