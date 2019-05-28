В Казани прошли финальные соревнования IX Республиканской Спартакиады пенсионеров - Советский спорт
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28 мая 2019 11:36Татарстан

В Казани прошли финальные соревнования IX Республиканской Спартакиады пенсионеров

В состязаниях приняли участие порядка 500 пенсионеров из 45 команд муниципальных районов и городских округов РТ.

24 мая в Казани прошли финальные соревнования IX Республиканской Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия соревнований, которая состоялась на базе КСК КАИ «Олимп», приняли участие министр труда, занятости и социальной политики Республики Татарстан Эльмира Зарипова, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин и другие почетные гости.

В состязаниях приняли участие порядка 500 пенсионеров из 45 команд муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, победивших в соревнованиях первого Спартакиады.

Соревнования прошли по следующим видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, дартс, комбинированная эстафета, плавание. Победители определялись в личном, командном и общекомандном первенствах.

Результаты командного первенства среди городских округов:

1 место – Казань;

2 место – Альметьевск;

3 место – Нижнекамск.

Результаты командного первенства среди муниципальных районов:

1 место – Сабинский;

2 место – Лаишевский;

3 место – Алькеевский.

Со всеми результатами соревнований можно ознакомиться на сайте Союза пенсионеров России по Республике Татарстан по ссылке.

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