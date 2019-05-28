В Болгарию поедет десятка сильнейших

Всего на четыре татами комплекса вышли 570 спортсменов из Алтайского края, Новосибирской и Омской области. Юноши, юниоры и взрослые бойцы соревновались в пяти видах программы: личном и командном формальных комплексов, личном и командном спаррингах и в личной специальной технике. В рамках турнира для самых юных спортсменов был проведён фестиваль. Использование системы видеопросмотров позволило провести соревнования на высоком организационном и судейском уровне.

В итоге, после двух дней первенства и чемпионата Новосибирской области, была определена тройка призёров в общекомандном зачёте:

1 место – «Муссон» (Новосибирск) 2 место – сборная Алтайского края 3 место – «Астэк» (Бердск)

По итогам турнира десять сильнейших новосибирцев вошли в состав сборной России и примут участие в чемпионате и первенстве мира, которое пройдёт в Болгарии в августе. Вот имена тех, кто будет защищать цвета нашего флага на мировом форуме: Александр Поляков, Данила Алексанов, Вадим Кан, Сергей Заварзин, Станислав Усиков, Валерий Васильев, Алина Пушкарева, Юлия Салтыкова, Марина Ледвина, Анастасия Лопатина.