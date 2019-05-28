Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» определят лучшую команду

За победу будут бороться более 700 юношей и девушек в старшей, средней и младшей возрастных группах – ребята 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. География участников растянулась от севера до юга региона – 50 команд из 17 городов и районов края: Лесосибирска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Зеленогорска, Красноярска, Канска, Назарово, Шарыпово, Минусинска, а также Большемуртинского, Дзержинского, Емельяновского, Назаровского, Сухобузимского, Уярского, Шушенского районов края. Организаторами соревнований выступают красноярская краевая федерация по футболу, Центр спортивной подготовки, СШОР по футболу «Енисей» при поддержке министерства спорта края и министерства образования края. Официальным партнером соревнований по средней и старшей возрастным группам является Система «Coca-Cola HBC

Торжественное открытие соревнований состоится 29 мая в 11.00, после него стартуют матчи.

Расписание соревнований: 29 мая 11.00-11.30 – открытие 11.30-17.00 – соревнования 30 мая 9.00-17.00 – соревнования 31 мая 9.00-15.00 – соревнования 15.00-15.30 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.