Сахалинские спортсменки завоевали золото и бронзу на международных состязаниях

Он собрал спортсменов из Литвы, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Колумбии и России. Сахалинскую область на соревнованиях представляли две спортсменки: мастер спорта Вероника Мазалова в весовой категории 55кг и мастер спорта Заприкутенко Анастасия в весовой категории 71 кг. Вероника в каждом движении подняла для себя рекордные килограммы: в рывке 66 кг и в толчке 80 кг. Использовав успешно все шесть попыток, она набрала в сумме двоеборья 146 кг и стала победительницей турнира. - У Насти в категории было семь человек, включая ее. Все стартовали с одинаковых весов. Борьба шла килограмм в килограмм, но в итоге она, как и Вероника, ни разу из шести попыток не уронила штангу. В упорной борьбе завоевала бронзовую медаль с результатом 62 кг в рывке и 79 кг в толчке, - поделился тренер спортсменок Артур Никитин. Другие островные тяжелоатлеты, после чемпионата ДФО, уехали на тренировочные сборы в Таганрог. Там они готовятся к чемпионату России.