В Алуште прошла горная гонка «Демерджи» - Советский спорт
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28 мая 2019 13:51Республика Крым

В Алуште прошла горная гонка «Демерджи»

  Второй этап чемпионата Республики Крым по автомобиальным горным гонкам прошел 24 мая в окрестностях Алушты, в районе поселка Нижняя Кутузовка.
Гоночный день встретил спортсменов дождливой погодой, мокрым асфальтом. Пилотаж во время дождя добавил сложностей.
Протяженность спецучастка составила почти 4 километра. По регламенту соревнований спортсмены должны были преодолеть данный скоростной отрезок 3 раза. Именно на этом горном участке находится полюбившийся зрителям очень зрелищный и опасный «Марусин поворот», большинство сходов происходит именно тут.
Победителями стали гонщики, показавшие наименьшее суммарное время на спецучастках.
Финишировали 24 экипажа, 5 бортов не сумели справиться с коварством трассы и выбыли из борьбы.
Самым быстрым оказался экипаж из города Симферополя. Безошибочное прохождение трассы позволили Ивану Луценко и Сергею Забережному на автомобиле Subaru Impreza WRX показать лучшее время 02:38.7 и занять 1-е место.
«На мокрой дороге вопрос плавности движений и предельной концентрации даже не обсуждается - это абсолютные величины», – отметил Иван Луценко.
Второе место занял симферополец Александр Олехнович на ВАЗ 21123, стартовавший под номером 9.
Третье время показал спортсмен из Севастополя Александр Луговской на Subaru Impreza.
В классе «Стандарт» лучшее время у семейного экипажа из Симферополя Антон Шатара и Татьяна Шатара на Mitsubishi Lancer Evolution.
В командном зачете победу одержала «Avtodel Racing Team», 2-е место у команды «Черномор».

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