28 мая в Казани стартует чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие все лидеры сборной России, в том числе олимпийский чемпион Илья Захаров, который пропустил этапы Мировой серии FINA из-за травмы.

Национальный турнир будет отборочным перед чемпионатом Европы по прыжкам в воду в Киеве и чемпионатом мира по водным видам спорта в Кванджу. Отобравшиеся в состав сборной России на мировое первенство в Южной Корее спортсмены затем начнут борьбу за путевки на Олимпийские игры 2022 года.

Медали будут разыгрываться в олимпийских видах программы – индивидуально и в «синхроне» на вышке, и трехметровом трамплине, а также индивидуально на трамплине 1 м и в «микстах» на двух снарядах (вышка и трамплин 3 м). Еще один комплект наград разыграют в командных соревнованиях.

Как пояснила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева, победители чемпионата России в олимпийских дисциплинах поедут на международные старты под первыми номерами:

«Вторые номера в индивидуальных видах программ определяются по рейтингу, который подсчитывается в течение года, но синхронная пара там одна единственная. Помимо этого, у нас еще есть такие дисциплины, как метровый трамплин, командные соревнования и «миксты». Здесь мы будем смотреть по результатам соревнований. Если результаты будут неудовлетворительные, мы сами выберем спортсменов», - отметила Моисеева.

Наряду с остальными лидерами сборной на чемпионате России в Казани выступит олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина Илья Захаров, который недавно перенес операцию на колене. Спортсмен пропустил этапы Мировой серии FINA и целенаправленно готовился к национальному первенству.

«Понятно, что ему сейчас будет сложно выполнить норматив, - объяснила Моисеева. - Его задача - хорошо выступить в синхронных прыжках и просто выступить в индивидуальных, показав, что он набирает форму. Я думаю, этого ему будет достаточно, чтобы по рейтингу пройти на чемпионат мира».

В отсутствии Захарова в «синхроне» на трамплине с Евгением Кузнецовым в Мировой серии FINA выступал представитель Татарстана Никита Шлейхер. На этапе в Казани они заняли второе место, а Кузнецов еще добавил в свою коллекцию «серебро» в индивидуальных прыжках с трамплина. С двумя серебряными наградами уехал из Казани Александр Бондарь, который сначала стал вторым в прыжках с вышки с Виктором Минибаевым, а затем остановился в шаге от победы в индивидуальных прыжках. У девушек выступление тогда получилось не совсем удачным – «бронза» Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой в прыжках с вышки осталась единственной наградой сборной России в Казани.

На чемпионате России Кузнецов и Шлейхер станут соперниками.

«Мы представляем ту же программу, что и на этапах FINA, только Шлейхер будет прыгать еще с трехметрового трамплина индивидуально, - сообщил главный тренер сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду Павел Муякин. - Попытаемся побороться с Захаровым и Кузнецовым. На этапах Мировой серии мы получили опыт».

Помимо Шлейхера, сборную Татарстана представят Александр Белевцев и молодые спортсмены из училища Олимпийского резерва.

«Это самый главный старт для наших спортсменов. Хотелось бы увидеть красивые прыжки, хорошее судейство и много зрителей на трибунах, - поделилась ожиданиями Моисеева, добавив, что спортсмены приехали в Казань с уже готовыми программами. - Они обкатываются заранее на различных соревнованиях. Поэтому на чемпионате России будет та программа, которую представят на чемпионате мира. Не думаю, что возможны какие-то новые прыжки».

Чемпионат России по прыжкам в воду пройдет с 28 мая по 1 июня в казанском Дворце водных видов спорта. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов (50 мужчин и 50 женщин), которые приедут из 12 городов и регионов России.

В первый день чемпионата будут разыграны медали на трехметровом трамплине у мужчин, в «синхроне» на вышке у женщин и в парных прыжках (Team Event).

Вход на соревнования свободный.