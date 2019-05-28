Брюховецкие и краснодарские бойцы – призёры международных соревнований по восточному

В составе российской сборной выступали, в том числе кубанские спортсмены – бойцы из станицы Брюховецкой и Краснодара.
Все кубанцы выступали в разделе «ката» (поединок). По итогам соревнований наши спортсмены отличились как в личных, так и командных соревнованиях, завоевав 6 наград (2 «золота», 3 «серебра» и «бронзу». Отличились Андрей Трофименко, Лилия Коротка, Ефим Верецкий и Юрий Гутенко.
Тренируют спортсменов Анатолий Романов, Алексей Короткий и Илья Блужин.
Международные соревнования по боевому восточному единоборству (сётокан), Чехия
Личный зачёт, кумитэ
16 лет
3 место – Андрей Трофименко (Брюховецкая)
16 лет
2 место – Лилия Короткая (Брюховецкая)
13 лет
2 место – Ефим Верецкий (Брюховецкая)
Командный зачёт, кумитэ
16-17 лет
1 место – Андрей Трофименко (Брюховецкая)
16-17 лет
2 место – Лилия Короткая (Брюховецкая)
16-17 лет
1 место – Юрий Гутенко (Краснодар)
Справка.
Восточное боевое единоборство – официальный, аккредитованный вид спорта, который динамично развивается в России. ВБЕ является боевым искусством, объединяющим четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, кудо и сито-рю, которые в XX веке превратились в популярные во всём мире виды спорта и имеют сегодня свои международные федерации, регулярно проводящие чемпионаты, первенства и Кубки мира, Европы и других континентов.