Брюховецкие и краснодарские бойцы – призёры международных соревнований по восточному - Советский спорт
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28 мая 2019 13:53Краснодарский край

Брюховецкие и краснодарские бойцы – призёры международных соревнований по восточному

В чешском городе Кадань завершились международные соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине (сётокан). Турнир собрал более 500 спортсменов из 23 стран мира.

В составе российской сборной выступали, в том числе кубанские спортсмены – бойцы из станицы Брюховецкой и Краснодара.

Все кубанцы выступали в разделе «ката» (поединок). По итогам соревнований наши спортсмены отличились как в личных, так и командных соревнованиях, завоевав 6 наград (2 «золота», 3 «серебра» и «бронзу». Отличились Андрей Трофименко, Лилия Коротка, Ефим Верецкий и Юрий Гутенко.

Тренируют спортсменов Анатолий Романов, Алексей Короткий и Илья Блужин.

Международные соревнования по боевому восточному единоборству (сётокан), Чехия

Личный зачёт, кумитэ

16 лет

3 место – Андрей Трофименко (Брюховецкая)

16 лет

2 место – Лилия Короткая (Брюховецкая)

13 лет

2 место – Ефим Верецкий (Брюховецкая)

Командный зачёт, кумитэ

16-17 лет

1 место – Андрей Трофименко (Брюховецкая)

16-17 лет

2 место – Лилия Короткая (Брюховецкая)

16-17 лет

1 место – Юрий Гутенко (Краснодар)

Справка.

Восточное боевое единоборство – официальный, аккредитованный вид спорта, который динамично развивается в России. ВБЕ является боевым искусством, объединяющим четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, кудо и сито-рю, которые в XX веке превратились в популярные во всём мире виды спорта и имеют сегодня свои международные федерации, регулярно проводящие чемпионаты, первенства и Кубки мира, Европы и других континентов.

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