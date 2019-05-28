Челнинская спортсменка стала чемпионкой по семиборью на Кубке России по многоборьям - Советский спорт
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28 мая 2019 13:54Татарстан

Челнинская спортсменка стала чемпионкой по семиборью на Кубке России по многоборьям

Соревнования проходили в Адлере

Завершился кубок России по многоборьям, который проходил в Адлере 16-20 мая 2019 года. В заключительный день соревнований определились победители и призеры среди юниоров до 23 лет и взрослых спортсменов.

В соревнованиях среди женщин не было равных Марии Павловой, которая смогла набрать 6115 очков, и стала чемпионкой по семиборью. Ей не хватило 35 баллов для выполнения норматива звания Мастера спорта России Международного класса. Тренирует спортсменку Спортивной школы олимпийского резерва №12 Снесарев Сергей Александрович.

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