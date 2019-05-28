Тюкалинский район вернул себе чемпионское звание в тяжелой атлетике

В Азово завершились финальные соревнования по тяжелой атлетике в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». На турнир приехали команды 16-ти районов, среди которых были победители и призеры последних лет – Тарский, Калачинский, Любинский, Полтавский, Нижнеомский.

Начинали соревнования женщины и ветераны, которые определяли лучших в абсолютном первенстве по таблице Синклера (без весовых категорий). В итоге чемпионами стали Раиса Левцова (Любинский) и Владимир Краков (Москаленский), серебряные медали завоевали Светлана Евсеева (Полтавский) и Николай Зевахин (Тарский), бронзовые – Татьяна Илюшкина (Называевский) и Сергей Краузе (Калачинский).

У мужчин в весовой категории «до 61 кг» лучшим стал Александр Чупин из Тюкалинского района (171 очко). Всего один балл в сумме двоеборья ему уступил Роман Шубнов из Нижнеомского. Замкнул тройку лучших Андрей Клюх из Полтавского района (150). В категории «до 67 кг» победу одержал Бисултан Сеитов из Кормиловского района (225), опередивший Никиту Вагина из Называевского (221) и Вячеслава Белявского из Нижнеомского (180).

Чемпионом в категории «до 73 кг» стал Александр Григорьев из Тарского района, в сумме поднявший 265 кг. Вторым и третьим призерами стали Артем Огренич и Владислав Камшук из Полтавского (243 и 211 очков). Весовая категория «до 81 кг» осталась за Валентином Коростелёвым из Азовского района, набравшим 256 очков. Второе место занял Дмитрий Харитонов из Тюкалинского (252), третье – Вячеслав Сердюк из Любинского (247).

В весе до 89 кг уверенно победил мастер спорта Андрей Трейда из Калачинского района, он поднял в сумме 275 кг, опередив ближайшего преследователя почти на 50 кг. «Серебро» досталось Александру Елисееву из Нововаршавского (228), «бронза» – Дмитрию Фрашу из Любинского (220).

Золотую медаль в весовой категории «до 96 кг» выиграл Юрий Сидоров из Калачинского района (264 очка). Пять килограммов ему уступил Александр Цедриков из Тюкалинского, занявший второе место. Замкнул тройку призеров Сергей Боровик из Знаменского (244).

Наконец, в весе до 109 кг не было равных Владимиру Зорину из Тюкалинского района, поднявшему в сумме 260 кг. Второе место занял его земляк Николай Бондарев (254), третьим стал представитель Тарского района Валерий Циркель (234).

В командном зачете победу одержал Тюкалинский район, который вернулся на первую строчку «Королевы спорта» спустя 17 лет. Второе место заняла сборная Тарского района, замкнула тройку призеров дружина Калачинского. Также в десятку лучших вошли

коллективы Любинского, Полтавского, Называевского, Азовского, Москаленского, Знаменского и Нововаршавского районов.

Добавим, что тяжелая атлетика стала пятым видом программы «Королевы спорта – Русская Поляна-2019», где были разыграны медали областной спартакиады, также завершились соревнования по пулевой стрельбе. Далее лучших сельских спортсменов определят в еще 9-ти вынесенных видах: спартакиаде школьников, спартакиаде инвалидов, конном спорте, военно-прикладном многоборье, состязаниях спортивных семей, велоспорте, футболе, лапте и мотокроссе.

Ранее призеры определились в дзюдо (в тройке – Одесский, Исилькульский и Тарский), шахматах (Тарский, Горьковский, Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский) и мужском баскетболе (Омский, Русско-Полянский, Калачинский).

Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол (мужчины и женщины), городошный спорт, армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в Русской Поляне с 4 по 7 июля.