В Набережных Челнах завершилось Первенство по настольному теннису - Советский спорт
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28 мая 2019 13:58Татарстан

В Набережных Челнах завершилось Первенство по настольному теннису

Соревнования проходили среди юношей и девушек до 15 лет

26 мая завершилось первенство МО город Набережные Челны по теннису. В категории «девушки 15 лет и моложе» победу одержала Муллазянова Амина, второе место заняла Подгорная Злата, третье Бычкова Ангелина. В категории «юноши 15 лет и моложе» 1 место занял Хасанов Марат, 2 место Гизатуллин Амир, 3 место Ивакин Михаил.

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