В Набережных Челнах завершилось Первенство по настольному теннису

Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира В финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.

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