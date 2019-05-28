Максим Шабуров вернулся из Бразилии с двумя наградами - Советский спорт
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28 мая 2019 14:00Новосибирская область

Максим Шабуров вернулся из Бразилии с двумя наградами

В городе Сан-Паулу состоялся этап Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

На базе Бразильского паралимпийского тренировочного центра с 21 по 25 мая вели борьбу за медали 170 участников турнира из 29 стран. Титулованный новосибирский фехтовальщик мастер спорта России международного класса Максим Шабуров вернулся домой с двумя наградами. Личное серебро он завоевал в фехтовании на рапире, уступив в финальном поединке итальянскому сопернику Эммануэлю Ламбертини.

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