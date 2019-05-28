Максим Шабуров вернулся из Бразилии с двумя наградами

На базе Бразильского паралимпийского тренировочного центра с 21 по 25 мая вели борьбу за медали 170 участников турнира из 29 стран. Титулованный новосибирский фехтовальщик мастер спорта России международного класса Максим Шабуров вернулся домой с двумя наградами. Личное серебро он завоевал в фехтовании на рапире, уступив в финальном поединке итальянскому сопернику Эммануэлю Ламбертини.

А в составе сборной команды России по шпаге 23-летний воспитанник Мурата Конурбаева одержал победу! Борьбу за золото россияне вели с польскими соперниками и выиграли у них со счетом 45 : 38 Добавим, минувшие соревнования стали одним из отборочных этапов для участия в Паралимпийских играх 2020 года.