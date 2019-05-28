Ивановцы завоевали четыре медали на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной аэр - Советский спорт
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28 мая 2019 15:21Ивановская область

Ивановцы завоевали четыре медали на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной аэр

Ивановские спортсмены в составе сборной России по спортивной аэробике завоевали четыре медали на главных стартах старого Света.

Чемпионат и Первенство Европы по спортивной аэробике прошли в Баку. В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 22 стран Европы. Воспитанник областной спортивной школы № 2 Антон Колобов стал двукратным победителем Первенства Европы по спортивной аэробике. Он завоевал золотые медали в дисциплине «Соло» и командном зачете. Тренер областной спортивной школы № 2 Наталья Терешина рассказала, что перед соревнованиями Антон Колобов провел трехнедельные сборы в Москве в составе сборной команды России. На Чемпионате Европы по спортивной аэробике в номинации «Танцевальная гимнастика» тренер областной спортивной школы № 2 Антон Шишигин стал серебряным призером соревнований. Золотую медаль ивановец завоевал по итогам командного зачета. Российская сборная впервые в истории стала победителем Чемпионата Европы в этой категории. Добавим, что в соревнованиях пар ивановцы Антон Шишигин и Мария Терешина заняли пятое место.

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