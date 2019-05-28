Приморские гребцы выиграли две серебряные медали на Первенстве России

Соревнования проходили на гребном канале Крылатское в Москве. В финальном заезде каноэ-одиночки второй результат – 41,693 секунды – в спринтерской гонке на 200 метров показал Дмитрий Киселев. Всего 0,669 тысячных доли секунды отделили Дмитрия от первого места. Спортсмен тренируется в краевой спортивной школе олимпийского резерва под руководством наставников Дмитрия Аликина, Руслана Бодагова и Алексея Капусты. Еще одно «серебро» на олимпийской дистанции 1000 метров в байдарке-двойке выиграли также воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва и тренера Натальи Евлоевой Егор Борщ и Данил Филонов. Они финишировали с результатом 3.32.955. Как отметила наставник, юные приморские гребцы показывают стабильный прогресс и эти серебряные медали – результат большого труда, самоотдачи и целеустремленности. «Все трое наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта. Для ребят, которым всего 16-17 лет, для краевой спортивной школы и приморской федерации гребли – это высокое достижение», – подчеркнула Наталья Евлоева. Отметим, спортсмены федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Они неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Большую поддержку федерации оказывают Администрация Приморского края, компании-партнеры, среди которых ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
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