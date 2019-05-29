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29 мая 2019 12:54Сахалинская область

Юные хоккеисты закрыли сезон

Открытый турнир по хоккею «Кубок закрытия среди детей 2010 и младше» прошел в Южно-Сахалинске.

На ледовых аренах «Кристалл» и «Арена сити» состоялось почти 30 матчей.

В турнире приняли участие 8 команд из Южно-Сахалинска, Находки, Ванино, Владивостока и Холмска. Они соревновались на протяжении четырех дней.

- Некоторые ребята еще в прошлом году катались с помощью каталочки, а сегодня они уже показывают настоящий мужской хоккей. Достаточно представительный турнир. К нам приехали представители сильных школ и наши мальчишки тоже, в общем-то, не подарок, - рассказал главный судья соревнований Валерий Радов. – Турнир проходил по системе каждый с каждым, то есть играли в круг.

Последний матч прошел между командой из Ванино «Трансбункер» и сахалинской «Арена мастер1». Последние оказались первыми в каждой игре турнира. Капитан команды Олег Папшев стал лучшим игроком матча.

- Отличная игра получилась. В первом периоде мы больше играли в атаке, а когда забили голы уже старались больше играть в обороне. Команда у нас сильная, - поделился спортсмен.

- Мы знали, что будет сложно, но не так. Пытались забивать, один гол забили во втором периоде. Вратарь был сильный. То мимо, то вверх, то отбивает и просто не могли забить, - отметил член команды «Трансбункер» Савелий Кучеренко.

По итогу турнира золото завоевала сахалинская команда «Арена мастер 1», вторыми оказались хоккеисты «Дельфина» из Находки, а третье место досталось команде «Полюс» из Владивостока.

Приз зрительских симпатий получили Ульяна Первеева (Трансбункер, Ванино), Екатерина Суворова (Трансбункер, Ванино) и Анна Новикова (Кристалл 2008, Южно-Сахалинск).

Лучшим бомбардиром турнира стал Всеволод Исаков (Арена Мастер 2010, Южно-Сахалинск). Звание лучшего нападающего получил Виктор Ленский (Дельфин,Находка). Лучшим защитником оказался Александр кукушкин (Кристалл 2011, Южно-Сахалинск), а лучшим вратарем признали Сергея Курочка (Трансбункер, Ванино).

Лучшим игроком стал Даниил Бочкарев (Полюс, Владивосток), а лучшим снайпером – Мирон Решетов (Холмские ястребы, Холмск).

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