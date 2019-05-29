Впервые в Бурятии пройдут соревнования по фигурному катанию

Впервые в Бурятии пройдет Открытый Кубок по фигурному катанию на коньках.
Завершатся соревнования красочными показательными выступлениями, посвящёнными Дню защиты детей.
Начало соревнований 31 мая в 9:00, торжественный парад открытия в 11:30. В 15:00 начнутся показательные выступления.
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