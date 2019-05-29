Впервые в Бурятии пройдут соревнования по фигурному катанию - Советский спорт
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29 мая 2019 12:55Бурятия

Впервые в Бурятии пройдут соревнования по фигурному катанию

31 мая на ледовой арене ICE МЕТР соберутся спортсмены из городов Улан-Удэ, Ангарск, Иркутск, Удачный, чтобы показать свое мастерство.

Впервые в Бурятии пройдет Открытый Кубок по фигурному катанию на коньках.

Завершатся соревнования красочными показательными выступлениями, посвящёнными Дню защиты детей.

Начало соревнований 31 мая в 9:00, торжественный парад открытия в 11:30. В 15:00 начнутся показательные выступления.

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