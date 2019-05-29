В Красноярске пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года - Советский спорт
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29 мая 2019 12:57Красноярский край

В Красноярске пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года

Международная федерация волейбола (ФИВБ) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года.

Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. О двух дальнейших городах-организаторах ФИВБ объявит в течение следующего года.

«Это здорово, что чемпионат мира по волейболу пройдет в Красноярске. К нам приедут лучшие команды мира мужского волейбола. Планируется, что матчи пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина», – сказал министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты.

На первом этапе, с 26 по 29 августа, 24 команды будут разделены на шесть квартетов. По два лучших участника от каждой группы плюс еще четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями, выходят во второй этап – всего 16 команд.

На второй стадии, которая запланирована со 2 по 4 сентября, 16 сборных делятся на четыре квартета. По итогам однокруговых турниров в третий раунд, «Финал Шести», выйдут победители этих групп плюс еще две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.

В третьем групповом раунде, 7-9 сентября, шесть команд, продолжающих борьбу за награды, делятся на две тройки, где играют в один круг. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.

На решающей стадии чемпионата мира, 10-11 сентября, состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Квалификация команд будет проходить по принципиально новой системе. Автоматически в число участников допущены Россия как хозяйка турнира и Польша, действующий чемпион мира. Путевки на чемпионат также получат по две лучшие команды с каждого континентального чемпионата 2021 года: Европа – 2, Азия, Австралия и Океания – 2, Африка – 2, Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна – 2, Южная Америка – 2. Оставшиеся 12 путевок будут разыграны на квалификационном турнире, в котором будут участвовать 24 команды, которые еще не отобраны на чемпионат мира, согласно мировому рейтингу ФИВБ.

«Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира 2022 года будет проведен в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах. У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса, и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов. Волейбол очень популярен в России, и проведение чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая далее вырастить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие. У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне. Таким образом, я уверен, нас ждет незабываемый чемпионат мира», – отметил президент ФИВБ Ари Граса Фильо.

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