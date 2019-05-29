Хоккейная «Сибирь» на Урал «переехала» - Советский спорт
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29 мая 2019 12:58Новосибирская область

Хоккейная «Сибирь» на Урал «переехала»

28 мая на совещании руководителей клубов КХЛ, которое возглавлял президент лиги Дмитрий Чернышенко, были подведены итоги прошедшего сезона и обозначены грани нового.

Изменения, которые произошли в структуре КХЛ, напрямую коснулись самой популярной команды Новосибирской области – «Сибири». Начало этим изменениям положил братиславский «Слован», который отныне больше не будет играть в КХЛ. Таким образом в лиге осталось только пять нероссийских клубов. Это – белорусское «Динамо», финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», латвийское «Динамо» и китайский «Куньлунь Ред Стар». И всего 24 клуба.

Место словацкого клуба в дивизионе Тарасова займёт нижегородское «Торпедо». А вот в дивизион Харламова, на место волжан, переведена наша «Сибирь». С помощью такой рокировки руководство КХЛ уровняло количество команд в дивизионах – теперь их по шесть в каждом.

О возвращении «Торпедо» в Западную конференцию заявил член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Величкин:

– Обсуждался календарь на следующий сезон. «Торпедо» у нас уходит в Западную конференцию, а на «востоке» остаётся ровное количество команд. В каждом дивизионе по шесть, и происходит небольшое изменение в составах. В дивизион Харламова переходит «Сибирь».

Перевод команды из столицы Сибири на Урал, судя по всему, обусловлен транспортной доступностью Новосибирска, по сравнению с другими городами, команды которых представлены в дивизионе Чернышёва. В результате этих перестановок «Сибирь» теперь будет реже играть с тем же «Авангардом» или «Адмиралом», но чаще с «Трактором» и «Магниткой».

Странно, но при всём при этом в нашем, уже бывшем, дивизионе оставлен уфимский «Салават Юлаев», который не только географически находится совсем рядом с уральскими командами, но и имеет тот же часовой пояс, что и большинство «харламовских» команд.

По сообщениям официального сайта КХЛ.

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